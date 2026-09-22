Quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào ngày càng phát triển sâu rộng

Tại buổi tiếp, đồng chí Trần Cẩm Tú nhấn mạnh việc hai Đảng duy trì tổ chức thường xuyên trao đổi ở các cấp về lý luận và thực tiễn với nhiều chủ đề phong phú, thiết thực có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đó không chỉ là minh chứng sinh động cho mối quan hệ gắn bó, tin cậy giữa hai Đảng mà còn là diễn đàn để hai bên chia sẻ những thành tựu lý luận và kinh nghiệm thực tiễn trong xây dựng, hoàn thiện hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu phát triển mới của mỗi nước trong bối cảnh mới.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng các đại biểu và đoàn cán bộ cấp cao Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Ảnh: TTXVN

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú bày tỏ vui mừng nhận thấy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào ngày càng phát triển sâu rộng trên tất cả lĩnh vực, đóng góp quan trọng vào việc giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng, an ninh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao vị thế quốc tế của mỗi Đảng, mỗi nước. Đồng chí khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục làm hết sức mình cùng Lào giữ gìn, vun đắp và truyền tiếp cho thế hệ trẻ mối quan hệ thủy chung, gắn bó, coi đó là nhiệm vụ chiến lược, có ý nghĩa sống còn đối với an ninh và phát triển của mỗi nước.

Về phần mình, đồng chí Khamphanh Bounphakhom đánh giá các chuyên đề hai bên trao đổi và các chuyến đi nghiên cứu thực tế tại một số địa phương những ngày qua đều là những nội dung mới và có nhiều ý nghĩa, có giá trị sâu sắc cả về lý luận lẫn thực tiễn, góp phần tạo dựng tư duy mới trong kỷ nguyên mới. Đoàn cán bộ cao cấp Lào khẳng định sẽ vận dụng, phát huy hiệu quả những kiến thức, kinh nghiệm thu được từ chương trình vào thực tiễn công tác, đóng góp thiết thực vào việc tiếp tục giữ gìn và vun đắp mối quan hệ đặc biệt giữa hai Đảng, hai nước Lào và Việt Nam.