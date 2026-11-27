Dân số nước ta đang bước vào giai đoạn già hóa nhanh. Thay vì chỉ xem người cao tuổi (NCT) là đối tượng cần chăm sóc, kinh tế bạc (hệ sinh thái các hoạt động kinh tế đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, chăm sóc và phát huy nguồn lực của nhóm người cao tuổi - KTB) hướng đến phát huy trí tuệ, kinh nghiệm và khả năng đóng góp của NCT vào phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, lĩnh vực này đang cần một bước đột phá về thể chế để hình thành hệ sinh thái đồng bộ, có khả năng vận hành hiệu quả trong thực tiễn.