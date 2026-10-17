Quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Liechtenstein

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng, Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas thăm chính thức Việt Nam từ ngày 17-19/10/2026.

Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên lãnh đạo cấp cao Liechtenstein kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 2008.

Chuyến thăm diễn ra vào thời điểm quan hệ hai nước đang đứng trước những cơ hội phát triển mới, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế-thương mại, đầu tư, khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Vì vậy, chuyến thăm góp phần tăng cường tin cậy chính trị, đẩy mạnh quan hệ hợp tác Việt Nam-Liechtenstein trên nhiều lĩnh vực./.