Các đại biểu tham dự lễ khai mạc sự kiện Ngày Văn hóa & Thương mại Romania tại Việt Nam. Ảnh: Hoàng Linh

Đó cũng là tinh thần xuyên suốt của Ngày Văn hóa và Thương mại Romania tại Việt Nam 2026 do Đại sứ quán Romania tại Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Phú Thọ và Hiệp hội Khoáng nóng Việt Nam (VIHOMA) tổ chức, với sự tham dự của Đại sứ Romania tại Việt Nam Cristina Romila; nhà báo Hồ Quang Lợi, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Romania; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Quách Tất Liêm; cùng đại diện các cơ quan, tổ chức, hiệp hội, cộng đồng doanh nghiệp và người dân hai nước.

Từ di sản hữu nghị đến động lực phát triển

Việt Nam và Romania là hai quốc gia có khoảng cách địa lý đáng kể, nhưng lại có sự gắn bó đặc biệt trong lịch sử quan hệ quốc tế. Hơn 7 thập kỷ qua, quan hệ hai nước không chỉ được duy trì ở cấp độ ngoại giao mà còn được bồi đắp bằng những kết nối sâu sắc giữa nhân dân.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ. Ảnh: Hoàng Linh

Theo Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Romania, Nhà báo Hồ Quang Lợi, một trong những minh chứng rõ nét nhất là lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Romania đã đào tạo cho Việt Nam hơn 4.000 kỹ sư, nghiên cứu sinh và tiến sĩ trên nhiều lĩnh vực. Nhiều người sau khi trở về nước đã tham gia vào các cơ quan, tổ chức và đảm nhiệm những vị trí quan trọng, đóng góp vào quá trình phát triển của Việt Nam.

Những thế hệ người Việt Nam từng học tập, làm việc tại Romania chính là những nhịp cầu hữu nghị đặc biệt. Họ mang theo không chỉ kiến thức, kinh nghiệm mà còn cả sự am hiểu về văn hóa, con người và đất nước Romania. Đây là một nguồn lực xã hội có giá trị, góp phần duy trì sự tin cậy và tạo thuận lợi cho các hoạt động hợp tác giữa hai nước.

Cùng quan điểm này, Đại sứ Romania tại Việt Nam Cristina Romila trong phát biểu khai mạc sự kiện đã nhấn mạnh, tình hữu nghị Romania – Việt Nam được xây dựng qua nhiều thập kỷ trên nền tảng tin cậy, tôn trọng và đoàn kết.

Theo Đại sứ, trách nhiệm của hai nước hiện nay không chỉ là gìn giữ di sản hữu nghị quý báu mà còn phải tiếp tục làm cho quan hệ song phương phát triển năng động hơn, thông qua những kết nối kinh tế sâu rộng, dự án hợp tác cụ thể và cơ hội mới dành cho doanh nghiệp, trường đại học và người dân hai nước.

Đại sứ tin tưởng, nền tảng hữu nghị truyền thống sẽ có thể biến thành những kết nối kinh tế sâu rộng hơn, những dự án hợp tác cụ thể hơn và những cơ hội mới do doanh nghiệp, trường đại học cũng như người dân hai nước.

Đại sứ Romania tại Việt Nam Cristina Romila phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Hoàng Linh

Đại sứ cũng kỳ vọng, bên cạnh kết nối hợp tác kinh tế thương mại, sự kiện lần này sẽ là dịp quý báu để tăng cường giao lưu văn hóa, hữu nghị, chia sẻ những giá trị văn hóa, truyền thống, bản sắc dân tộc Việt Nam - Romania, tiếp tục đóng góp tích cực vào quan hệ hai nước, hai dân tộc.

Thông điệp cho thấy yêu cầu chuyển hóa nguồn vốn hữu nghị thành nguồn lực phát triển đang trở nên cấp thiết. Trong một thế giới đầy biến động, những nền tảng tin cậy lâu dài chắc chắn là lợi thế quan trọng để doanh nghiệp hai nước tìm kiếm đối tác và mở rộng hoạt động.

Dư địa thương mại còn rộng mở

Một trong những vấn đề đáng chú ý trong quan hệ Việt Nam - Romania là khoảng cách giữa tiềm năng và kết quả hợp tác kinh tế. Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Romania Hồ Quang Lợi cho biết, việc kim ngạch thương mại hai nước năm trước đạt 557 triệu USD, hướng tới 1 tỷ USD trong thời gian tới cho thấy thương mại song phương đã có nền tảng nhất định, nhưng vẫn còn nhiều dư địa để phát triển.

Theo đó, Romania là thành viên Liên minh châu Âu (EU), có vị trí chiến lược tại khu vực Trung Âu, Đông Âu và Đông Nam Âu, có thể là điểm đến đầu tư, kinh doanh và cửa ngõ giúp doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận sâu hơn thị trường chung châu Âu.

Romania cũng sở hữu thế mạnh trong các lĩnh vực nông nghiệp, chế biến thực phẩm, dược phẩm, hóa chất, công nghệ thông tin, cơ khí chế tạo, năng lượng và du lịch.

Nhiều mặt hàng đặc sản của Romania tại sự kiện nhận được sự quan tâm lớn của các doanh nghiệp Việt Nam. Ảnh: Hoàng Linh

Ở chiều ngược lại, Việt Nam có nền kinh tế phát triển năng động, vị trí chiến lược tại Đông Nam Á và môi trường kinh doanh ngày càng hấp dẫn. Đây là những yếu tố có thể thu hút doanh nghiệp Romania tìm kiếm cơ hội sản xuất, kinh doanh, mở rộng thị trường và tham gia các chuỗi cung ứng trong khu vực.

Với nền tảng đó, điều quan trọng là cần tăng cường khả năng kết nối giữa các lợi thế này. Thay vì chỉ dừng ở hoạt động trao đổi hàng hóa, hợp tác Việt Nam - Romania có thể mở rộng sang đầu tư sản xuất, chuyển giao công nghệ, phát triển công nghiệp hỗ trợ, đào tạo nhân lực và liên kết giữa các cơ sở nghiên cứu, giáo dục.

Thực tế, tại hội thảo kết nối doanh nghiệp trong khuôn khổ sự kiện, hơn 100 doanh nghiệp hai nước đã có cơ hội trao đổi trực tiếp, tìm hiểu thị trường, phân tích triển vọng đầu tư và tìm kiếm đối tác. Đây là bước đi có ý nghĩa bởi thương mại song phương muốn tăng trưởng bền vững cần được hỗ trợ bởi mạng lưới doanh nghiệp, các dự án đầu tư và những quan hệ hợp tác dài hạn.

Đại sứ Cristina Romila trải nghiệm nước khoáng. Ảnh: Hoàng Linh

Đáng chú ý, định hướng phát triển Khu công nghiệp Việt Nam – Romania (VRIP) được giới thiệu như một sáng kiến nhằm tạo cầu nối hợp tác công nghiệp giữa hai quốc gia. Mô hình này hướng tới thu hút doanh nghiệp Romania và châu Âu đến tìm hiểu cơ hội đầu tư, sản xuất tại Việt Nam, đồng thời thúc đẩy xúc tiến thương mại, chuyển giao công nghệ và hình thành các chuỗi liên kết kinh tế. Định hướng phát triển khu công nghiệp theo các tiêu chuẩn sinh thái tiên tiến của EU cũng mở ra khả năng tiếp cận những phương thức sản xuất hiện đại và bền vững.

Trong khuôn khổ sự kiện, Tập đoàn Onsen Fuji (OFG) và Hiệp hội AFPICES đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác nhằm thúc đẩy triển khai VRIP. OFG và Đại học Bách khoa Quốc gia Bucharest (POLITEHNICA Bucharest) tập trung vào hợp tác giáo dục, đào tạo, khoa học – công nghệ và phát triển nguồn nhân lực. Những thỏa thuận này khi được triển khai hiệu quả, có thể tạo ra hệ sinh thái kết nối giữa đầu tư, sản xuất, đào tạo và chuyển giao tri thức, qua đó góp phần hình thành nền tảng hợp tác kinh tế có chiều sâu hơn.

Một trong những dấu ấn sâu đậm nhất của mối quan hệ hữu nghị hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Romania đó chính là Romania đã đào tạo cho Việt Nam hơn 4.000 kỹ sư, nghiên cứu sinh, tiến sĩ trên tất cả các lĩnh vực. Nhà báo Hồ Quang Lợi, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Romania

Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Romania, Nhà báo Hồ Quang Lợi chia sẻ với phóng viên báo Hànộimới về ý nghĩa Ngày Văn hóa và Thương mại Romania – Việt Nam 2026. Ảnh: Hoàng Linh

Văn hóa mở đường cho hợp tác thực chất

Một điểm đáng chú ý trong định hướng thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Romania là vai trò của ngoại giao văn hóa. Trong khi các thỏa thuận kinh tế cần thời gian để triển khai, sự thấu hiểu về lịch sử, con người và bản sắc dân tộc có thể tạo dựng niềm tin, giảm khoảng cách và mở ra những cơ hội kết nối mới.

Về vấn đề này, Đại sứ Cristina Romila cho rằng, văn hóa là nền tảng quan trọng giúp các dân tộc hiểu biết và đến gần nhau hơn. Từ sự thấu hiểu đó, những mối quan hệ hợp tác bền vững có thể hình thành. Theo Đại sứ, việc lựa chọn Phú Thọ làm địa điểm tổ chức sự kiện cũng thể hiện cách tiếp cận gắn ngoại giao văn hóa với tiềm năng phát triển địa phương.

Nhiều mặt hàng đặc sản OCOP của tỉnh Phú Thọ thu hút sự quan tâm. Ảnh: Hoàng Linh

Quan điểm này cũng có thể thấy rõ qua cách tổ chức Ngày Văn hóa & Thương mại Romania tại Việt Nam 2026. Phú Thọ là vùng đất cội nguồn của dân tộc Việt Nam, sở hữu những giá trị di sản đặc sắc, lại có tiềm năng phát triển du lịch nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe. Đây cũng là những lĩnh vực Romania có nhiều kinh nghiệm. Sự tương đồng giữa thế mạnh của Romania và tiềm năng của Phú Thọ có thể tạo ra những cơ hội hợp tác về chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực, quản lý và phát triển dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao.

Trong phát biểu của mình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Quách Tất Liêm nêu bật vấn đề này, đồng thời bày tỏ kỳ vọng những tình cảm và thiện chí được vun đắp thông qua sự kiện sẽ chuyển hóa thành các chương trình hợp tác thiết thực, giúp doanh nghiệp tìm kiếm đối tác và đưa những sản phẩm thế mạnh của mỗi bên đến gần hơn với người tiêu dùng hai nước.

Đại sứ Romania và lãnh đạo tỉnh Phú Thọ trao đổi với doanh nghiệp về một số sản vật địa phương. Ảnh: Hoàng Linh

Nhìn chung, từ quan hệ hữu nghị được xây dựng qua hơn 76 năm, Việt Nam và Romania đang đứng trước điều kiện đặc biệt thuận lợi để mở rộng hợp tác theo hướng thực chất và đa dạng hơn.

Quan hệ tốt đẹp về chính trị, ngoại giao, hữu nghị nhân dân sẽ càng có ý nghĩa khi được phản ánh trong những kết quả thực chất về thương mại, đầu tư, công nghiệp, giáo dục và khoa học - công nghệ.

Điều cần thiết trong giai đoạn tới là duy trì các cơ chế đối thoại, tăng cường xúc tiến thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thị trường và thúc đẩy những thỏa thuận đã ký đi vào thực tiễn.