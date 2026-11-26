Đại tướng Phan Văn Giang tiếp ông Alexander Venediktov, Phó Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga. (Ảnh: QUANG PHONG)

Tại buổi tiếp, Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá mối quan hệ hữu nghị truyền thống, Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga tiếp tục phát triển hết sức tốt đẹp; khẳng định Bộ Quốc phòng Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ hợp tác với Hội đồng An ninh Liên bang Nga; tin tưởng hợp tác quốc phòng-an ninh song phương sẽ ngày càng được củng cố cả về hình thức và nội dung, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới.

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, thời gian qua, nhất là sau các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước, hợp tác quốc phòng song phương được triển khai rất hiệu quả và đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực, nổi bật là trao đổi đoàn; đào tạo, huấn luyện; hợp tác giữa các quân, binh chủng, cơ quan, đơn vị và học viện, nhà trường; nghiên cứu khoa học và công nghệ trong khuôn khổ Trung tâm Nhiệt đới Việt- Nga...

Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn, thời gian tới, hai bên tiếp tục thúc đẩy các nội dung hợp tác đã được thống nhất, tập trung vào hợp tác giữa các quân, binh chủng và giữa các cơ quan, đơn vị Bộ Quốc phòng hai nước; đào tạo, huấn luyện...

Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn Hội đồng An ninh Liên bang Nga ủng hộ, báo cáo cấp có thẩm quyền để Chính phủ, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga tiếp tục tạo điều kiện tăng chỉ tiêu và mở rộng các chuyên ngành đào tạo cho quân nhân Việt Nam.

Đại tướng Phan Văn Giang và ông Alexander Venediktov, Phó thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga. (Ảnh: QUANG PHONG)

Đại tướng Phan Văn Giang cho biết, Bộ Quốc phòng Việt Nam hoan nghênh đoàn lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Cơ quan Liên bang về hợp tác kỹ thuật quân sự, các doanh nghiệp quốc phòng Liên bang Nga sang tham dự, trưng bày sản phẩm tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3 vào tháng 12 tới đây tại Hà Nội, đóng góp quan trọng vào thành công chung của triển lãm.

Về phần mình, ông Alexander Venediktov đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa Hội đồng An ninh Liên bang Nga và Bộ Quốc phòng Việt Nam; bày tỏ vui mừng chứng kiến những kết quả tốt đẹp trong quan hệ Liên bang Nga-Việt Nam nói chung, hợp tác quốc phòng-an ninh song phương nói riêng thời gian qua; đề nghị thời gian tới, hai bên quan tâm thúc đẩy hợp tác quốc phòng-an ninh song phương ngày càng hiệu quả.