Quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Thụy Sĩ

Chuyến thăm của Tổng thống Guy Parmelin đến Việt Nam diễn ra vào một thời điểm rất có ý nghĩa. Năm 2026 đánh dấu 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Thụy Sĩ, đồng thời hai nước đang triển khai khuôn khổ Đối tác toàn diện được thiết lập vào tháng 1/2025.

Đó là nền tảng để hai nước bước sang một giai đoạn hợp tác mới, sâu sắc hơn về chính trị, thực chất hơn về kinh tế và rộng mở hơn về hợp tác cho tương lai.