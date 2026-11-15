Quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam-Chile

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân, Tổng thống Cộng hòa Chile José Antonio Kast và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam từ ngày 15 đến ngày 17/11/2026.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam-Chile ngày càng phát triển thực chất và hiệu quả. Năm 2026, hai nước cùng nhau kỷ niệm dấu mốc 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (25/3/1971-25/3/2026) với nhiều hoạt động ý nghĩa./.