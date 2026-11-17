Quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược
Sáng 17/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Hà Nội, lên đường tham dự Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 33 tại Thâm Quyến và làm việc song phương tại Trung Quốc từ ngày 17-20/11/2026.
Chuyến công tác diễn ra theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân, có ý nghĩa quan trọng trên cả phương diện song phương và đa phương.
Đây đồng thời là dịp thúc đẩy quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc, xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược, trong bối cảnh Việt Nam chuẩn bị tiếp nhận vai trò chủ nhà APEC 2027.
Nguồn Vnbusiness: https://vnbusiness.vn/quan-he-doi-tac-hop-tac-chien-luoc-toan-dien-xay-dung-cong-dong-chia-se-tuong-lai-viet-nam-trung-quoc-co-y-nghia-chien-luoc.html