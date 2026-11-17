Chuyến công tác diễn ra theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân, có ý nghĩa quan trọng trên cả phương diện song phương và đa phương.

Đây đồng thời là dịp thúc đẩy quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc, xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược, trong bối cảnh Việt Nam chuẩn bị tiếp nhận vai trò chủ nhà APEC 2027.