Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Chi bộ là nền móng của Đảng, chi bộ tốt thì mọi việc sẽ tốt”, Đảng bộ phường Đông Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt chi bộ theo hướng thiết thực, hiệu quả, gắn với nhiệm vụ chính trị và thực tiễn địa phương. Qua đó, từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên.