Quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Canada
Chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1973, Việt Nam - Canada đã từng bước xây dựng một mối quan hệ ngày càng phát triển tốt đẹp và rộng mở.
Đặc biệt, trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Canada của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ngày 24 và 25/9/2026, hai nước đã chính thức xác lập quan hệ Đối tác chiến lược, mở ra một chương mới trong lịch sử quan hệ Việt Nam - Canada, ghi nhận chặng đường hơn nửa thế kỷ hợp tác bền bỉ và cam kết đồng hành vì một tương lai lâu dài, ổn định, ngày càng gắn bó.
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/quan-he-doi-tac-chien-luoc-viet-nam-canada-post1390538.html