Quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Canada

Là một trong những đơn vị thuộc lực lượng Cảnh sát giao thông nhưng công tác của những cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tuần tra, dẫn đoàn lại có những yêu cầu và đặc thù rất riêng. Đây là lực lượng thường xuyên thực hiện đón, dẫn, bảo vệ các đoàn nguyên thủ, khách quốc tế tham dự nhiều sự kiện chính trị, đối ngoại quan trọng diễn ra tại Thủ đô Hà Nội.