Đây là chuyến thăm chính thức Việt Nam lần thứ hai của Tổng thống Ilham Aliyev kể từ khi nhậm chức năm 2003. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh hai nước vừa nâng quan hệ lên thành Đối tác chiến lược trong chuyến thăm cấp Nhà nước đến Azerbaijan của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hồi tháng 5/2025. Chuyến thăm lần này không chỉ tạo dấu ấn về chính trị, ngoại giao mà còn mở ra những cơ hội hợp tác cụ thể, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân và doanh nghiệp hai nước.

TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc