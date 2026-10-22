Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên minh châu Âu

Đặc biệt, chuyến thăm EU của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam – EU đang duy trì đà phát triển tích cực, với nhiều dư địa để mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực.

Chuyến thăm là dịp để khẳng định vị trí quan trọng của EU trong đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế của Việt Nam.

Đồng thời, thể hiện quyết tâm của hai bên trong việc củng cố nền tảng tin cậy chính trị, khai thác hiệu quả các tiềm năng hợp tác và đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – EU phát triển thực chất, sâu rộng, tương xứng với tầm vóc và lợi ích của hai bên.