Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên minh châu Âu

Sáng 21/10, một hố sụt tiếp tục xuất hiện trên Quốc lộ 3B, đoạn qua xã Na Rì, tỉnh Thái Nguyên. Đáng chú ý, trước đó, trên tuyến đường này từng xảy ra vụ người đi xe máy rơi xuống hố sụt và đến nay vẫn chưa được tìm thấy.