Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga

Giá trị sâu xa của sự kiện lịch sử Tổng tuyển cử, xây dựng Hiến pháp năm 1946 là gắn thành quả độc lập dân tộc với quyền làm chủ của Nhân dân và việc tổ chức bộ máy chính quyền bằng Hiến pháp. Như nhấn mạnh của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Chương trình kỷ niệm 80 năm ngày Quốc hội thông qua bản Hiến pháp đầu tiên: sức mạnh của Nhà nước bắt nguồn từ Nhân dân và phải được sử dụng để phụng sự Nhân dân.