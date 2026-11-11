Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga
Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko thăm chính thức Việt Nam từ ngày 11-13/11/2026.
Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko thăm chính thức Việt Nam từ ngày 11-13/11/2026.
Đây là chuyến thăm Quốc hội Việt Nam đầu tiên của Hội đồng liên bang Nga sau khi Việt Nam tổ chức thành công bầu cử Quốc hội khóa XVI, cũng là lần thứ 3 Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Ivanovna Matviyenko thăm chính thức Việt Nam, là dịp quan trọng để hai bên tiếp tục khẳng định sự coi trọng, thúc đẩy hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga trong giai đoạn phát triển mới./.
Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/quan-he-doi-tac-chien-luoc-toan-dien-viet-nam-lien-bang-nga-post1147527.vnp