Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng Việt Nam - Nhật Bản

Đây là chuyến thăm đầu tiên trong lịch sử của một đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam đến Nhật Bản; là chuyến thăm đầu tiên sau 11 năm của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, sau 3 năm của Chủ tịch nước Việt Nam đến Nhật Bản. Chuyến thăm còn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Nhật Bản đều vừa có Ban Lãnh đạo mới, đang tích cực thực hiện các mục tiêu phát triển và tăng trưởng, là dấu mốc lịch sử mở ra giai đoạn phát triển mới với tầm vóc mới của quan hệ hai nước.

TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc