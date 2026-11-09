Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới Việt Nam - Nhật Bản

Đây là chuyến thăm mang ý nghĩa lịch sử, lần đầu tiên một Tổng Bí thư đồng thời là Chủ tịch nước Việt Nam thăm Nhật Bản. Đây cũng là chuyến thăm Nhật Bản đầu tiên sau 11 năm của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam và sau 3 năm của Chủ tịch nước Việt Nam.

Trong quan hệ song phương, hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư tiếp tục là trụ cột quan trọng.

Nhật Bản hiện là đối tác lớn nhất của Việt Nam về hợp tác ODA và lao động, đứng thứ ba về đầu tư, thứ tư về thương mại và du lịch. Kim ngạch thương mại hai chiều năm 2025 đạt khoảng 52 tỷ USD, tăng 11% so với năm trước.

Trong 9 tháng năm 2026, con số này đạt 43,71 tỷ USD, tăng 15,34% so với cùng kỳ. Trong đó, xuất khẩu của Việt Nam sang Nhật Bản đạt 23,18 tỷ USD, trong khi nhập khẩu đạt 20,53 tỷ USD.

Hiện có khoảng 2.000 doanh nghiệp Nhật Bản hoạt động tại Việt Nam, với vốn đầu tư tập trung chủ yếu vào công nghiệp chế biến, chế tạo (61%), sản xuất và phân phối điện (15%), kinh doanh bất động sản (12%).

Đáng chú ý, hợp tác Việt Nam - Nhật Bản đang chuyển dịch theo hướng mở rộng các lĩnh vực có hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng cao.

Khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao được xác định là những trụ cột hợp tác mới, với các lĩnh vực ưu tiên như trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn, công nghệ vũ trụ, chuyển đổi số, công nghệ lượng tử và các công nghệ chiến lược.

Cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản hiện có gần 700.000 người, trong đó tỷ lệ trí thức, lao động chất lượng cao ngày càng tăng. Hiện có khoảng 7.000 kỹ sư IT Việt Nam tại Nhật Bản.