Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa (giữa), Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen (trái) và Thủ tướng Anh Andy Burnham (phải) tại cuộc họp báo chung sau Hội nghị thượng đỉnh EU-Anh lần thứ hai ở Brussels (Bỉ) ngày 20/11/2026. (Ảnh: AA/TTXVN)

Brexit làm thay đổi tình trạng mối quan hệ Anh-EU, song không dễ gì xóa bỏ sự gắn kết về địa lý cùng các lợi ích chiến lược về kinh tế, an ninh giữa hai bên. Những diễn biến mới đây phản ánh bước điều chỉnh quan trọng trong cách tiếp cận của cả Luân Đôn lẫn Brussels đối với “di sản” Brexit. Thay vì tập trung vào những khác biệt, hai bên nỗ lực thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực mang lại lợi ích chung.

Tại Hội nghị cấp cao Anh-EU diễn ra hôm 20/11 vừa qua, hai bên đạt một gói thỏa thuận mà giới truyền thông ca ngợi là “mang tính bước ngoặt”, giúp bãi bỏ thủ tục kiểm tra nông sản và thực phẩm, liên kết hệ thống giao dịch phát thải carbon và cho phép tối đa 100.000 thanh niên mỗi bên sang sinh sống, học tập và làm việc tại bên kia trong thời hạn tối đa 3 năm. Thủ tướng Anh Andy Burnham gọi đây là “một ngày tốt lành” đối với cả nước Anh và châu Âu.

Thực tế cho thấy, dù không còn là một mảnh ghép của Liên minh Cờ xanh, sự phát triển kinh tế và an ninh của Anh vẫn có mối liên hệ chặt chẽ với châu Âu. Sau một thập niên trải qua những biến động trên chính trường và chịu ảnh hưởng kinh tế từ Brexit, ông Andy Burnham, Thủ tướng thứ bảy của Anh kể từ cuộc trưng cầu ý dân năm 2016, đã quyết tâm “mang lại hy vọng” cho người dân, xây dựng một mô hình chính trị và kinh tế mới nhằm khôi phục sự ổn định. Hội nghị cấp cao Anh-EU vừa qua là cơ hội quan trọng để nhà lãnh đạo này hiện thực hóa các cam kết.

Vượt ra ngoài lợi ích kinh tế, các thỏa thuận giữa Anh và EU còn nâng cao vị thế mỗi bên trong môi trường quốc tế nhiều biến động. Cả hai bên đều có lợi ích khi duy trì không gian hợp tác ổn định ở châu Âu. Sự hợp tác với Anh, một quốc gia có tiềm lực quân sự mạnh, giúp EU củng cố năng lực phòng thủ, tăng cường phối hợp bảo vệ hạ tầng thiết yếu, nâng cao vai trò và sức mạnh tổng hợp của châu Âu. Anh và EU càng có lý do để xích lại gần nhau trong bối cảnh Mỹ cân nhắc giảm hiện diện quân sự ở khu vực.

Tuy nhiên, chặng đường hàn gắn quan hệ Anh-EU vẫn đối mặt những trở ngại, trong đó có bất đồng về mức học phí dành cho sinh viên EU tại các trường đại học Anh. Hai bên dự kiến tiếp tục đàm phán về vấn đề này trong sáu tháng tới. Còn với các thỏa thuận đã đạt được, hai bên sẽ mất thời gian để hoàn tất thủ tục pháp lý, kỹ thuật để có thể triển khai trên thực tế.

Thời gian qua, có nhiều đồn đoán về việc Anh tái gia nhập EU, song triển vọng xảy ra kịch bản này được cho là xa vời. Tái gia nhập EU không chỉ đòi hỏi sự thay đổi về chính sách của Luân Đôn mà còn cần sự chấp thuận của các quốc gia thành viên EU. Ngay cả khi quyết định tái gia nhập được hai bên đưa ra, quá trình đàm phán về các quyền lợi và nghĩa vụ cũng sẽ tốn nhiều thời gian. Để Anh rời EU kể từ khi diễn ra cuộc trưng cầu ý dân phải mất hơn 4 năm, việc đảo ngược quyết định này rõ ràng không thể là một tiến trình đơn giản.

Mức độ cải thiện quan hệ giữa Anh và EU trong tương lai phụ thuộc vào khả năng hai bên thu hẹp những bất đồng liên quan lợi ích, cũng như giải quyết các vấn đề về đồng thuận chính trị nội bộ. Dù vậy, những bước tiến mới đây đã phản ánh quyết tâm hàn gắn rạn nứt vì lợi ích chung, chấp nhận Brexit là một phần lịch sử và tìm cách giảm tổn thất do chia tách gây ra.