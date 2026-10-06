Quân đội Yemen tuyên bố đẩy lùi Houthi khỏi eo biển Bab el-Mandeb

Quân đội chính phủ Yemen được Arab Saudi hậu thuẫn ngày 5/10 tuyên bố đã tiến hành một cuộc tấn công chớp nhoáng nhắm vào các vị trí của lực lượng Houthi rồi thành công giành lại quyền kiểm soát thành phố Mocha chiến lược nằm sát eo biển Bab el-Mandeb ở biển Đỏ, nơi bị Houthi chiếm giữ từ tháng 9/2026, Reuters đưa tin.

Các binh sĩ thuộc quân đội chính phủ Yemen. Ảnh: Reuters/NYTimes

Trước đó, lực lượng chính phủ Yemen khẳng định đã chiếm lại một số vị trí quan trọng tại huyện Dhubab, trong đó có một đường băng gần cửa ngõ Bab el-Mandeb. Quân đội Yemen đồng thời tuyên bố phát động chiến dịch quy mô lớn nhằm giành quyền kiểm soát thủ đô Sanaa.

Theo Reuters, giao tranh cũng diễn ra dữ dội quanh thành phố Taiz, nơi Houthi được cho là đã giành thêm một số vị trí trên tuyến đường núi, khiến lực lượng chính phủ bị cô lập. Các nguồn tin quân sự thuộc chính phủ Yemen đưa ra những đánh giá khác nhau về mức độ tiến quân của Houthi tại đây.

Trước đó, liên quân do Arab Saudi dẫn đầu xác nhận đã thực hiện gần 100 cuộc tấn công nhằm vào lực lượng tăng viện của Houthi xung quanh các khu vực Taiz và mặt trận Tor al-Baha bằng máy bay chiến đấu, máy bay không người lái (UAV), pháo binh, tên lửa và lính bắn tỉa.

Houthi chưa đưa ra phản hồi chính thức về những tuyên bố của Chính phủ Yemen. Tuy nhiên, lực lượng này tuyên bố đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào một số mục tiêu tại Arab Saudi, trong đó có sân bay quốc tế King Khalid ở Riyadh, một cơ sở lọc dầu của Aramco tại Rabigh, sân bay quốc tế Abha và căn cứ quân sự Khamis Mushait. Những thông tin này chưa được xác minh độc lập.

Vị trí thành phố Mocha và huyện Dhubab. Ảnh: AlJazeera

Nếu được xác nhận, việc lực lượng chính phủ giành lại khu vực quanh Bab el-Mandeb là diễn biến đáng chú ý trong xung đột tại Yemen. Eo biển nằm giữa Yemen và vùng Sừng châu Phi, nối Biển Đỏ với Vịnh Aden và là tuyến hàng hải chiến lược đối với hoạt động vận chuyển hàng hóa và năng lượng quốc tế.

Yemen vẫn trong tình trạng nội chiến sau khi Houthi tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng chính phủ rồi giành thủ đô Sanaa năm 2014. Năm 2015, liên minh quân sự do Arab Saudi dẫn đầu can thiệp nhằm hỗ trợ quân đội Yemen.

Năm 2022, các bên đạt thỏa thuận đình chiến, nhưng căng thẳng và giao tranh đã tái bùng phát từ tháng 7/2026 sau khi các bên cáo buộc nhau có hành động thù địch.