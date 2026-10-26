Quân đội Ý đặt mua xe tăng KF51 Panther và xe chiến đấu bộ binh Lynx trị giá 3,7 tỷ euro

Một liên doanh giữa công ty Leonardo của Ý và tập đoàn Rheinmetall của Đức đã nhận được hai hợp đồng cung cấp xe bọc thép thế hệ mới cho Quân đội Ý.

Thông tin này được đăng tải trên ấn phẩm Hartpunkt của Đức, dẫn nguồn từ tờ báo Milano Finanza của Ý. Tổng giá trị các hợp đồng đã ký kết vào khoảng 3,7 tỷ euro.

Theo thông báo, đơn đặt hàng này quy định việc cung cấp 30 xe tăng chiến đấu chủ lực thế hệ mới và 48 xe bọc thép bánh xích như một phần của chương trình hiện đại hóa Quân đội Ý.

Xe tăng mới được đặt tên là NMBT (New Main Battle Tank - Xe tăng chiến đấu chủ lực mới), đang được phát triển dựa trên mẫu thử nghiệm công nghệ KF51 Panther của Rheinmetall. Mục đích của nó là thay thế các xe tăng Ariete của Ý.

Lĩnh vực thứ hai của đơn đặt hàng liên quan đến chương trình A2CS (Hệ thống Chiến đấu Bọc thép Lục quân), trong khuôn khổ đó, Ý đang mua các phương tiện chiến đấu bánh xích mới dựa trên nền tảng KF41 Lynx của Đức.

Chúng sẽ thay thế các xe chiến đấu bộ binh Dardo đã lỗi thời và bổ sung vào đội hình các xe bọc thép bánh xích khác của Quân đội Ý.

Chương trình xe tăng NMBT được thực hiện bởi liên doanh Leonardo Rheinmetall Military Vehicles (LRMV), do các công ty nói trên thành lập vào năm 2024.

Vào tháng 9/2026, tờ Military đưa tin Bộ Quốc phòng Ý đã công bố quy trình đấu thầu mua sắm xe tăng mới và các phương tiện chuyên dụng dựa trên chúng với tổng chi phí là 5,14 tỷ euro.

Quân đội Ý dự định hoàn thành chương trình này vào năm 2038, và tổng nhu cầu của nước này trước đó được ước tính vào khoảng 132 xe tăng chiến đấu chủ lực thế hệ mới.

Ngoài ra Quân đội Ý đã nhận được 4 chiếc xe đầu tiên thuộc loại này vào tháng 1/2026. Vào tháng 11/2025, Liên doanh LRMV đã ký hợp đồng ban đầu cung cấp 21 xe chiến đấu bộ binh KF41 Lynx. Thỏa thuận này cũng bao gồm tùy chọn mua thêm 30 chiếc nữa.

Trong tương lai, Quân đội Ý dự định mua tổng cộng 1.050 xe bọc thép Lynx với 10 biến thể, bao gồm 649 xe chiến đấu bộ binh. Chương trình A2CS cũng bao gồm các xe chỉ huy, trinh sát, y tế và cứu hộ.

Ngành công nghiệp Ý sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc sản xuất thiết bị. Theo kế hoạch sơ bộ, các công ty nước này sẽ thực hiện việc lắp ráp cuối cùng, thử nghiệm và bảo trì máy móc sau đó. Tỷ lệ sản xuất trong nước dự kiến ​​vào khoảng 60%.