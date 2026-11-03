Quân đội xuất quân tham gia Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026

Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự quan tâm của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đối với phong trào thể dục thể thao, đồng thời khẳng định quyết tâm của thể thao Quân đội trong việc chinh phục những thành tích cao tại Đại hội.

Các đại biểu tham dự lễ xuất quân.

Tham dự buổi lễ có Trung tướng Nguyễn Bá Lực, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; Thiếu tướng Lê Xuân Bình, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 7; cùng Thủ trưởng các cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật; đại diện Bộ Tư lệnh Quân khu 3, Quân khu 5, Quân khu 9; các quân chủng, binh chủng và đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng.

Buổi lễ còn có sự tham dự của 123 huấn luyện viên, vận động viên đại diện cho hơn 800 huấn luyện viên, vận động viên thuộc Đoàn tuyển thủ Quân đội, cùng cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 7.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 diễn ra từ ngày 14/11 đến ngày 12/12/2026 tại TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Đồng Nai, tỉnh Đồng Tháp và TP. Hải Phòng; lễ khai mạc dự kiến tổ chức ngày 20/11, lễ bế mạc ngày 12/12.

Đại hội có sự tham gia của 36 đơn vị, gồm 34 tỉnh, thành phố và 2 ngành, với 48 môn thể thao, 973 nội dung tranh huy chương.

Trung tướng Nguyễn Bá Lực, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam phát biểu..

Các môn thi đấu được chia thành 3 nhóm: nhóm Olympic với 22 môn, nhóm ASIAD với 7 môn và nhóm các môn SEA Games, thể thao dân tộc với 19 môn.

Đây là sự kiện thể thao quy mô lớn, quy tụ nhiều vận động viên xuất sắc trên cả nước, tạo cơ hội để các địa phương, ngành đánh giá chất lượng đào tạo, huấn luyện và phát triển thể thao thành tích cao.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Bá Lực, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam nhấn mạnh, việc tham gia Đại hội không chỉ là dịp để các vận động viên Quân đội khẳng định trình độ chuyên môn, bản lĩnh thi đấu mà còn là cơ hội thể hiện ý chí, tinh thần đoàn kết, kỷ luật và khát vọng vươn lên của cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên Quân đội; qua đó góp phần lan tỏa hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

Thay mặt Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu, Trung tướng Nguyễn Bá Lực ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và những nỗ lực của Cục Quân huấn - Nhà trường, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân cùng đội ngũ cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên đã khắc phục khó khăn, tích cực chuẩn bị lực lượng, tổ chức huấn luyện, thi đấu cọ xát, từng bước nâng cao trình độ chuyên môn.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ tại Đại hội, lãnh đạo Bộ Tổng Tham mưu yêu cầu toàn Đoàn phát huy tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm, đoàn kết, tự lực, tự cường; nêu cao bản lĩnh, thi đấu trung thực, cao thượng, quyết tâm vượt qua khó khăn, thử thách, phấn đấu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu thành tích đề ra.

Các vận động viên hào hứng trước giờ xuất quân.

Đối với đội ngũ cán bộ, huấn luyện viên, cần bám sát thực tiễn, nắm chắc tình hình, chủ động nghiên cứu đối thủ, xây dựng chiến thuật phù hợp với từng môn, từng nội dung thi đấu; tập trung khai thác thế mạnh, sở trường của vận động viên, đồng thời chuẩn bị toàn diện về thể lực, kỹ thuật và tâm lý thi đấu.

Các vận động viên được yêu cầu chấp hành nghiêm sự chỉ đạo của Ban Huấn luyện, giữ vững tâm lý, tập trung, tự tin, quyết đoán; không chủ quan khi thắng, không nản chí khi gặp khó khăn, phát huy cao nhất năng lực bản thân, thi đấu với tinh thần thể thao cao thượng, đoàn kết, kỷ luật và quyết thắng.

Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, các cơ quan, đơn vị cần bảo đảm đầy đủ, kịp thời các điều kiện về hậu cần, kỹ thuật, y tế, trang bị và phương tiện phục vụ thi đấu; chú trọng chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng, phòng ngừa và phục hồi chấn thương cho vận động viên. Công tác quản lý quân số, duy trì chế độ thông tin, báo cáo, chấp hành kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước và các quy định của Ban Tổ chức cũng phải được thực hiện nghiêm túc.

Lãnh đạo Bộ Tổng Tham mưu đồng thời yêu cầu đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, góp phần cổ vũ, động viên tinh thần thi đấu của các vận động viên, lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam trên đấu trường thể thao.

Vận động viên nữ tươi cười trong lễ xuất quân.

Tại Đại hội lần này, Đoàn tuyển thủ Quân đội tham gia tranh tài ở 32/48 môn thể thao, trong đó có 19 môn Olympic như: điền kinh, bơi, thể dục dụng cụ, đấu kiếm, đua thuyền, vật, bắn súng, Judo, Taekwondo, quyền Anh, cầu lông, quần vợt, bóng đá nam, bóng chuyền nam và nữ trong nhà, bóng chuyền bãi biển nam, bóng rổ, xe đạp, bóng bàn, triathlon.

Bên cạnh đó, Đoàn tham gia 4 môn ASIAD gồm Karate, Wushu, Kurash, Jujitsu và 9 môn SEA Games, thể thao dân tộc như Pencak Silat, Muay, Bi sắt, Kick Boxing, Cờ vua, Vovinam, Lặn, Võ cổ truyền và Pickleball.

Riêng lực lượng vũ trang Quân khu 7 có 264 thành viên tham gia Đại hội, gồm 58 huấn luyện viên và 206 vận động viên, tranh tài ở 12 môn: Vovinam, Judo, Cầu lông, Võ cổ truyền, Quần vợt, Pencak Silat, Kurash, Taekwondo, Quyền Anh, Xe đạp, Triathlon và Pickleball.

Theo thông tin tại buổi lễ, tính đến ngày 2/11/2026, Đoàn tuyển thủ Quân đội đã giành được 11 huy chương các loại, gồm 1 Huy chương Vàng và 10 Huy chương Đồng. Kết quả bước đầu là sự ghi nhận những nỗ lực trong công tác huấn luyện, chuẩn bị lực lượng, đồng thời tạo động lực để các vận động viên tiếp tục phấn đấu, hướng tới những thành tích cao hơn tại Đại hội.

Trong khuôn khổ buổi lễ, các đại biểu đã tham gia dâng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Căn cứ Trần Hưng Đạo, thể hiện lòng thành kính, biết ơn đối với công lao to lớn của Người.

Quang cảnh buổi lễ.

Lễ xuất quân được tổ chức trang trọng, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo Quân đội đối với công tác thể dục thể thao, đồng thời tiếp thêm động lực, củng cố ý chí và quyết tâm cho toàn Đoàn trước khi bước vào tranh tài.

Với sự chuẩn bị chu đáo, tinh thần đoàn kết, bản lĩnh và quyết tâm cao, Đoàn tuyển thủ Quân đội được kỳ vọng sẽ thi đấu xuất sắc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần khẳng định vị thế, uy tín và truyền thống của thể thao Quân đội, đóng góp tích cực vào thành công chung của Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.