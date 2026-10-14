Quân đội Việt Nam - Lào - Campuchia diễn tập phòng thủ dân sự ứng phó siêu bão

Sáng nay, tại Lữ đoàn 249 (Binh chủng Công binh, Hà Nội), Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng cùng 2 Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Lào, Campuchia đồng chủ trì diễn tập chung về phòng thủ dân sự giữa quân đội 3 nước năm 2026.

Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng cùng Đại tướng Khamliang Outhakaysone, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Lào; Đại tướng Tea Seiha, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia cùng các đại biểu tham dự diễn tập

Diễn tập chung về phòng thủ dân sự giữa quân đội 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng

Cuộc diễn tập nhằm nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy, hiệp đồng giữa quân đội 3 nước trong cứu trợ thảm họa, thiên tai; góp phần tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phòng thủ dân sự; củng cố phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết, sự hợp tác toàn diện của quân đội 3 nước, giữ vững an ninh chính trị, xây dựng khu vực hòa bình, hữu nghị hợp tác và phát triển.

Phát biểu khai mạc, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, thế giới và khu vực đang đối mặt với nhiều thách thức ngày càng lớn; biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh và các sự cố, thảm họa môi trường, vấn đề an ninh phi truyền thống đã trở thành mối quan tâm chung của toàn cầu.

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Việc tăng cường năng lực phòng thủ dân sự không chỉ là nhiệm vụ cấp bách của mỗi nước, mà còn là sự đóng góp quan trọng vào an ninh chung của khu vực.

Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, cuộc diễn tập chung lần này là sự tiếp nối truyền thống tốt đẹp, là minh chứng sinh động, khẳng định cam kết mạnh mẽ của quân đội 3 nước trong việc sẵn sàng phối hợp xử lý những vấn đề về an ninh phi truyền thống trong khu vực, bảo vệ tính mạng, tài sản và cuộc sống bình yên của nhân dân mỗi nước.

Đây là cơ hội quý báu để quân đội 3 nước cùng nhau trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao khả năng phối hợp, hiệp đồng ứng phó với các tình huống khẩn cấp, sự cố, thảm họa xuyên biên giới.

Để cuộc diễn tập đạt mục đích, yêu cầu đề ra, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị Ban chỉ đạo, cơ quan Ban chỉ đạo quán triệt sâu sắc mục đích, ý nghĩa, yêu cầu của cuộc diễn tập, tổ chức điều hành chặt chẽ, đúng ý định, kế hoạch; xử lý linh hoạt các tình huống, nhất là các tình huống phát sinh, bảo đảm diễn tập sát thực tế, phù hợp với tình hình hiện nay.

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Các lực lượng tham gia diễn tập nêu cao tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, chủ động hiệp đồng chặt chẽ để hoàn thành xuất sắc từng vấn đề huấn luyện; thực hiện các nội dung diễn tập theo đúng ý định, điều hành của Ban chỉ đạo, cơ quan Ban chỉ đạo; đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí, trang bị.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam đề nghị thông qua diễn tập, quân đội mỗi nước tổ chức rút kinh nghiệm, đề ra những bài học, giải pháp nâng cao năng lực tổ chức chỉ huy và thực hành ứng phó với các tình huống; tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, hoàn chỉnh các phương án, kế hoạch ứng phó phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của quân đội mỗi nước.

Các lực lượng thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, xem đây là cơ hội để giao lưu, hiểu biết sâu sắc hơn về nét đẹp văn hóa và con người, góp phần tô thắm thêm tình hữu nghị giữa quân đội và nhân dân 3 nước.

Ứng cứu sập đổ công trình

Ứng phó sự cố rò rỉ, phát tán hóa chất nguy hiểm trong diễn tập

Tại thực địa, quân đội 3 nước diễn tập, phối hợp ứng phó khắc phục hậu quả siêu bão với 3 giai đoạn.

Giai đoạn 1, tổ chức chuẩn bị ứng phó thảm họa. Giai đoạn 2, thực hành ứng phó thảm họa siêu bão. Giai đoạn 3, kết thúc ứng phó thảm họa. Về quân số, Quân đội Việt Nam có sự tham gia diễn tập của 2.682 cán bộ, chiến sĩ; Quân đội Lào: 74 cán bộ, chiến sĩ; Quân đội Campuchia: 72 cán bộ, chiến sĩ.

Về trang bị, phương tiện, Quân đội Việt Nam huy động 3 máy bay trực thăng, 286 phương tiện và 6 chó nghiệp vụ; Quân đội Lào, Quân đội Campuchia huy động phương tiện, trang bị cứu hộ, cứu nạn chuyên dụng.

Ảnh: Minh Nhật - Bộ Quốc phòng