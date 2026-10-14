Quân đội Việt Nam - Lào - Campuchia diễn tập chung ứng phó thảm họa

Sáng 14.10, tại Lữ đoàn 249 (Binh chủng Công binh) đã diễn ra Diễn tập chung về phòng thủ dân sự giữa quân đội ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia năm 2026.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ phát biểu chỉ đạo và khai mạc Diễn tập

Đây là cuộc diễn tập có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ giúp nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy, khả năng hiệp đồng giữa lực lượng quân đội ba nước trong hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa quốc tế, mà còn góp phần làm sâu sắc thêm tình hữu nghị Việt Nam - Lào - Campuchia.

Đến dự và chỉ đạo diễn tập có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam; Đại tướng Khamliang Outhakaysone, Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào; Đại tướng Tea Seiha, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia; Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Các lực lượng diễn tập ứng cứu khẩn cấp nhân dân vùng ngập lụt

Phát biểu chỉ đạo và khai mạc, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, cuộc diễn tập là sự tiếp nối truyền thống tốt đẹp, là minh chứng sinh động khẳng định cam kết mạnh mẽ của quân đội ba nước trong việc sẵn sàng phối hợp xử lý những vấn đề an ninh phi truyền thống trong khu vực, bảo vệ tính mạng, tài sản và cuộc sống bình yên của nhân dân mỗi nước.

Đại tướng Pham Văn Giang đánh giá, hiện nay thế giới và khu vực đang đối mặt với nhiều thách thức ngày càng lớn, từ biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh cho đến các sự cố, thảm họa môi trường đã trở thành mối quan tâm chung của toàn cầu.

Các lực lượng diễn tập ứng cứu sập đổ công trình

Trong bối cảnh đó, việc tăng cường năng lực phòng thủ dân sự không chỉ là nhiệm vụ cấp bách của mỗi nước, mà còn là sự đóng góp quan trọng vào an ninh chung của khu vực.

Cuộc diễn tập chính là cơ hội quý báu để Quân đội ba nước cùng nhau trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao khả năng phối hợp, hiệp đồng ứng phó với các tình huống khẩn cấp, sự cố và thảm họa xuyên biên giới.

Quân đội ba nước diễn tập ứng phó sự cố rò rỉ, phát tán hóa chất nguy hiểm

Chương trình diễn tập được chia thành hai giai đoạn với sự tham gia của Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân đội nhân dân Lào, Quân đội Hoàng gia Campuchia gồm lực lượng công binh, phòng không - không quân, hóa học, thông tin liên lạc, quân y, bộ đội biên phòng; cùng đông đảo đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ quân y của cả ba nước.

Ở giai đoạn 1, các lực lượng tập trung tổ chức chuẩn bị ứng phó thảm họa siêu bão với các nội dung huấn luyện trọng tâm là thiết lập sở chỉ huy liên hợp, giao nhiệm vụ và tổ chức hiệp đồng.

Triển khai bệnh viện dã chiến trong Diễn tập

Sang giai đoạn 2, các đơn vị chuyển sang thực hành ứng phó thảm họa siêu bão, xử lý các tình huống cụ thể như ứng cứu khẩn cấp nhân dân vùng ngập lụt, triển khai bệnh viện dã chiến, ứng cứu sập đổ công trình và ứng phó sự cố rò rỉ, phát tán hóa chất nguy hiểm.

Thông qua cuộc diễn tập lần này, quân đội ba nước tiếp tục khẳng định mối quan hệ hữu nghị truyền thống và tình đoàn kết khăng khít, góp phần giữ vững ổn định chính trị, xây dựng khu vực hòa bình, hợp tác và phát triển.

Đồng thời, sự kiện cũng giúp nâng cao năng lực lãnh đạo, trình độ tổ chức chỉ huy, điều hành và khả năng phối hợp, hiệp đồng giữa lực lượng quân đội ba nước trong cứu trợ thảm họa, sự cố, thiên tai quy mô lớn, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ phòng thủ dân sự trong tình hình mới.