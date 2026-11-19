Cầu Crimea hay còn gọi là cầu Kerch. Ảnh: TASS

Báo The Kyiv Post dẫn thông báo của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết vào rạng sáng 19/11, quân đội nước này đã sử dụng tên lửa Neptune để tấn công cầu Crimea hay còn gọi là cầu Kerch, khiến đường ray trên cây cầu này bị hư hại.

Theo thông báo của Bộ Tổng tham mưu Ukraine, nhiều tiếng nổ đã vang lên trên eo biển Kerch khi lực lượng tên lửa thuộc Hải quân Ukraine tiến hành cuộc tấn công bằng các hệ thống tên lửa bờ biển Neptune.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết mục tiêu đã bị đánh trúng, giao thông qua cầu bị đình chỉ và đường ray bị hư hại. Mức độ thiệt hại hiện chưa được xác minh độc lập.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine mô tả cây cầu là tuyến đường bộ chính mà quân đội Nga sử dụng để vận chuyển nhiên liệu, đạn dược và trang thiết bị quân sự nhằm tiếp tế cho các lực lượng nước này tại miền Nam Ukraine.

Cũng trong ngày 19/11, Bộ Giao thông Vận tải Nga thông báo hoạt động đường sắt trên cầu Crimea tạm thời bị đình chỉ.

Tuy nhiên, theo Bộ Giao thông Vận tải Nga, cuộc tấn công trong đêm 18 rạng sáng 19/11 này do thiết bị bay không người lái (UAV) thực hiện.

Bộ Giao thông Vận tải Nga viết trên ứng dụng tin nhắn Max: “Do vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái trong đêm, hoạt động chạy tàu trên phần đường sắt của cầu Crimea đã tạm thời bị đình chỉ. Không có người bị thương. Các chuyên gia đang đánh giá mức độ thiệt hại”.

Cuộc tấn công rạng sáng 19/11 diễn ra sau chiến dịch quy mô lớn của Ukraine nhằm vào cầu Crimea ngày 17/11, khi Kiev tuyên bố đã sử dụng phối hợp nhiều loại tên lửa và thiết bị bay không người lái

Cuộc tấn công 17/11, theo báo The Guardian, được các lực lượng của Ukraine triển khai theo ba bước phối hợp, gồm sử dụng UAV gây quá tải phòng không, thiết lập mạng chuyển tiếp tín hiệu và phóng tên lửa hành trình.

Chiến dịch bắt đầu lúc 22h ngày 16/11, khi các đơn vị Ukraine phóng hàng trăm UAV từ nhiều địa điểm, hướng về cầu Crimea cách khoảng 500 km. Đợt tấn công đầu tiên nhằm buộc hệ thống phòng không Nga tập trung đánh chặn, tạo điều kiện cho những giai đoạn tiếp theo.

Ở bước thứ hai, Ukraine triển khai các UAV đóng vai trò trạm chuyển tiếp tín hiệu vô tuyến và hình ảnh thời gian thực. Đây được xem là điểm đột phá của chiến dịch, giúp duy trì kết nối với vũ khí tấn công mà không phải phụ thuộc vào hệ thống vệ tinh Starshield, phiên bản quân sự của Starlink.

Sau khi thiết lập kết nối, Ukraine triển khai đợt tấn công quyết định, sử dụng tên lửa hành trình Flamingo có khả năng mang đầu đạn chứa 1.000 kg thuốc nổ cùng các loại vũ khí tầm xa khác nhằm vào cầu Crimea.

Theo The Guardian, hình ảnh được công bố cho thấy một nhịp vòm cầu đường bộ bị sập, trong khi phần cầu đường sắt cũng bị hư hại.