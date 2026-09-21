Quân đội Ukraine sẽ đưa loại xe tăng 'vô dụng nhất' T-84 vào chiến đấu thay thế cho M1A1 Abrams

Trung đoàn xung kích độc lập số 425 mang tên "Skelya" của Lực lượng vũ trang Ukraine đã được trang bị xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT) T-84 do tổ hợp công nghiệp quốc phòng trong nước sản xuất.

Nhân Ngày Lính Xe tăng, Trung đoàn 425 đã đăng tải một đoạn video về các binh sĩ của mình lên trang facebook của đơn vị, trong đó xuất hiện hình ảnh về một trong những cỗ chiến xa đặc biệt này.

Cần nhắc lại, xe tăng T-84 được phát triển bởi Cục Thiết kế Cơ khí Kharkiv (KKBM) dựa trên T-80UD. Nguyên mẫu đầu tiên được chế tạo vào những năm 1990, và việc sản xuất diễn ra tại Nhà máy Malyshev.

Chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực này được trang bị pháo chính nòng trơn cỡ 125 mm tích hợp bộ nạp đạn tự động, trái tim của nó động cơ diesel 6TD-2 công suất 1.200 mã lực, kíp chiến đấu gồm 3 binh sĩ.

Dựa trên những hình ảnh xuất hiện, các xe tăng được trang bị một "lưới" chống máy bay không người lái khổng lồ, được gia cố bằng dây cáp thép trải rộng. Không có nâng cấp nào khác được ghi nhận.

Điều đáng chú ý nữa là xe tăng chiến đấu chủ lực T-84 chỉ được sản xuất với số lượng nhỏ. Ukraine đã bán một số chiến xa này cho Mỹ. Cụ thể, Lục quân Mỹ đã nhận được 4 chiếc MBT loại này trong giai đoạn 2003 - 2004.

Một trong số chúng đã được thử nghiệm tại thao trường Yuma ở Arizona, Mỹ. Năm 2025, một chiếc T-84 được phát hiện đang di chuyển trên một con đường nhựa đến thao trường bắn đạn thật.

Cỗ chiến xa nói trên trang bị hệ thống phòng vệ chủ động (APS) Drozd do Liên Xô sản xuất, nó hiện diện tại khu vực huấn luyện Hệ thống Đe dọa và Mô phỏng Mục tiêu của Quân đội Mỹ cùng với các phương tiện chiến đấu khác của Liên Xô và Nga.

Phương tiện này được sử dụng để đào tạo binh lính Mỹ và thử nghiệm các loại vũ khí mới, nhằm chống lại các dòng chiến xa do Liên Xô/Nga phát triển.

Tại Ukraine, xe tăng T-84 đã được sử dụng trong chiến đấu sau khi Nga bắt đầu cuộc xung đột, tuy nhiên vai trò của nó rất mờ nhạt so với T-64 hay T-72, vì vậy chiếc MBT này bị gọi là phương tiện cơ giới “vô dụng nhất”.

Vào thời điểm đó, báo chí cho rằng chiếc MBT nói trên được sử dụng bởi các chiến binh thuộc Lữ đoàn Cơ giới số 14, và hiện tại Trung đoàn 425 Skelya có thể là đơn vị tiếp theo trang bị dòng MBT này nhằm thay thế số M1 Abrams đã bị phá hủy.

Bên cạnh chiếc T-84, Ukraine còn có một dòng chiến xa hiện đại hơn đó là T-84T Oplot, mặc dù vậy số lượng rất nhỏ và hiện đã không còn được tiếp tục sản xuất do các cơ sở lắp ráp bị hư hại nặng nề.