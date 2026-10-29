Quân đội Ukraine lần đầu dùng UAV sơ tán thương binh

AP đưa tin, quân đội Ukraine đã bắt đầu sử dụng máy bay không người lái (UAV) cứu hộ chuyên dụng để sơ tán binh sĩ bị thương khỏi chiến trường trong một nhiệm vụ gần đây. Chiến dịch đã sơ tán thành công hai binh sĩ Ukraine bị thương gần biên giới với Nga.

Thông tin trên được Trung đoàn xung kích độc lập 475 thuộc quân đội Ukraine cho biết hôm 26/10.

Hình ảnh binh sĩ Ukraine được StarGate sơ tán được ghi lại thông qua camera của UAV. Ảnh: Trung đoàn xung kích độc lập 475 "CODE 9.2"/AP.

Chiến dịch sơ tán đòi hỏi sự phối hợp giữa nhiều đơn vị, thêm nhân lực và trang thiết bị, cũng như hỏa lực hỗ trợ. Quân đội Ukraine cũng đã phải sử dụng cả máy bay không người lái tấn công hạng nặng Vampire trong quá trình sơ tán.

Thông báo cho biết thêm cả hai binh sĩ vừa được sơ tán đều bị thương tích nghiêm trọng ở chân tay.

StarGate là một loại UAV sử dụng 6 cánh quạt được trang bị khoang sơ tán kín có thể mang theo một binh sĩ trong mỗi hoạt động sơ tán.

Binh sĩ Ukraine biệt danh “Izyum” 24 tuổi, một trong những người từng được StarGate sơ tán thành công, cho biết anh đã phải đợi suốt hai ngày để được sơ tán khỏi vùng chiến sự, trong khi đó căn cứ chỉ cách chiến tuyến 20km. Vì bị thương, binh sĩ này không thể tự di chuyển.

Việc sơ tán bằng đường bộ trở nên bất khả thi trong tình thế này, chỉ còn phương án duy nhất là di tản bằng đường không.

“Tôi bị thương ở bàn chân và đã nghĩ đến việc từ bỏ nhưng điều kỳ diệu đã đến khi StarGate xuất hiện", Izyum nói.

Dù vùng hạ cánh đầy cỏ mọc cao và dây cáp quang, StarGate cùng cáng cứu thương không mất quá nhiều thời gian để tiếp cận vị trí của Izyum. Cuộc sơ tán diễn ra trong chưa đầy 15 phút.

Trước đó, Trung đoàn 475 của Ukraine đã thử nghiệm StarGate trong nhiều tuần rồi mới triển khai UAV này ra chiến trường.

Máy bay không người lái StarGate được thiết kế để sơ tán binh lính bị thương khỏi các khu vực nguy hiểm cao, nơi hỏa lực pháo binh và hoạt động của máy bay không người lái xuất hiện dày đặc khiến các hoạt động di tản trở nên nguy hiểm.

UAV cứu thương đường không StarGate. Ảnh: Skyfall.

Theo Skyfall, công ty phát triển StarGate, UAV này có thể mang theo 150 kg và tốc độ có thể đạt lên đến 105 km/h. UAV cũng được trang bị thiết bị gây nhiễu tín hiệu và hệ thống dẫn đường tự động để chống lại các hệ thống tác chiến điện tử của đối phương.

Máy bay không người lái này được chế tạo nhằm mục đích giảm thời gian sơ tán cứu hộ từ hàng giờ xuống còn vài phút.

Trong một nhiệm vụ, StarGate đã bay gần 30 km để đến vị trí binh sĩ bị thương và bay thêm 30 km nữa để quay lại với người lính đó trên khoang. Hệ thống định vị dựa trên trí tuệ nhân tạo tích hợp góp phần giúp StarGate hoàn thành nhiệm vụ.

Người phát ngôn của công ty cho biết SkyFall dự định thành lập một đơn vị chuyên trách cho các máy bay không người lái cứu hộ, bao gồm cả đào tạo kíp điều khiển và chuyên gia triển khai.

Chỉ huy Trung đoàn 475 mật danh “Flint” cho biết, việc sơ tán thương binh bằng đường hàng không có thể cải thiện đáng kể các nỗ lực cứu thương trên chiến trường.

“Trong tương lai, chúng tôi dự định thay đổi cơ cấu nhân sự của trung đoàn và thành lập một đơn vị hàng không y tế riêng biệt. Đơn vị này sẽ chuyên về việc trực tiếp sơ tán binh sĩ bị thương khỏi chiến trường bằng đường hàng không”, Flint nhấn mạnh.

Izyum cho rằng các hoạt động cứu hộ bằng đường không sẽ được mở rộng. Theo binh sĩ này, việc phải đi bộ hàng chục cây số trong điều kiện pháo kích dữ dội, dù là tự mình đi bộ hay cõng người bị thương thì khả năng sống sót rời khỏi vùng chiến sự đều rất thấp. Do đó, UAV cứu thương là một giải pháp khả thi hơn.