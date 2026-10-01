Quân đội tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy

Thực hiện Chỉ thị số 02-CT/TW ngày 31-1-2026 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) trong tình hình mới, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác PCCC; quán triệt sâu sắc quan điểm PCCC là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của các cơ quan, đơn vị, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, gắn với trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp.

Các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức, kỹ năng PCCC cho cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên chức quốc phòng và người lao động; lồng ghép nội dung PCCC vào giáo dục chính trị, các buổi sinh hoạt... Xây dựng, duy trì, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, gắn phong trào tham gia PCCC với các phong trào thi đua.

Tăng cường công tác quản lý phòng, chống cháy, nổ; thường xuyên kiểm tra, giám sát trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác PCCC thuộc phạm vi quản lý. Kịp thời phát hiện, chỉ đạo xử lý dứt điểm các công trình, hạng mục công trình không bảo đảm điều kiện an toàn về PCCC.

Các cơ quan, đơn vị chủ động kiểm tra tình trạng kỹ thuật, duy trì chế độ bảo quản, bảo dưỡng trang bị, phương tiện, hệ thống PCCC theo quy định; kịp thời bổ sung, thay thế, đầu tư, nâng cấp bảo đảm đồng bộ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, hoạt động sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong công tác PCCC…

Tăng cường đào tạo, huấn luyện, hội thao, diễn tập nâng cao trình độ nghiệp vụ về PCCC cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý; coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, bảo đảm cho bộ đội sử dụng thành thạo các trang bị, phương tiện PCCC. Phát huy tốt phương châm “bốn tại chỗ” khi xảy ra cháy, nổ tại cơ quan, đơn vị. Tổ chức rút kinh nghiệm, xử lý nghiêm tập thể, cá nhân thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý để xảy ra cháy, nổ gây hậu quả nghiêm trọng về người, tài sản, ảnh hưởng uy tín của quân đội.

Vận động viên sử dụng thiết bị chữa cháy tại Hội thao Phòng thủ dân sự toàn quân năm 2026. Ảnh minh họa: TUẤN HUY

Bộ Quốc phòng yêu cầu Bộ Tổng Tham mưu chỉ đạo Cục Cứu hộ-Cứu nạn chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra công tác PCCC tại các cơ quan, đơn vị, bảo đảm bố trí nguồn lực cho công tác PCCC từ nguồn ngân sách hằng năm được giao, bảo đảm đúng quy định, tiết kiệm, hiệu quả; ưu tiên kinh phí cho các nhiệm vụ cấp bách, trọng điểm, các cơ quan, đơn vị có nguy cơ cháy, nổ cao.

Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra công tác bảo đảm an toàn PCCC đối với nhà máy, xí nghiệp sản xuất, kho tàng có nguy cơ cháy nổ cao thuộc phạm vi quản lý. Theo chức năng, nhiệm vụ hướng dẫn, chỉ đạo cơ quan hậu cần, kỹ thuật các đơn vị tăng cường các biện pháp, giải pháp bảo đảm an toàn phòng, chống cháy nổ.

Tổng cục Công nghiệp quốc phòng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, nhà máy kiểm tra, đánh giá và kiểm soát chặt chẽ nguy cơ cháy, nổ trong từng dây chuyền, công đoạn sản xuất. Kiểm tra, rà soát, đầu tư, cải tạo, nâng cấp các dây chuyền, công đoạn có nguy cơ cháy, nổ cao...

* Chỉ thị này thay thế Chỉ thị số 96/CT-BQP ngày 7-8-2019 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc tăng cường công tác PCCC trong Quân đội.