Quân đội Nigeria ngăn chặn thành công vụ bắt cóc 41 du khách

Binh sĩ Niger tuần tra tại khu vực bên ngoài sân bay Diffa, đông nam Niger. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Người phát ngôn về các hoạt động quân sự tại vùng Tây Bắc Nigeria, ông Aliyu Danja, thông báo các binh sĩ đã giải cứu nhóm du khách trên một tuyến đường ở bang Zamfara sau khi phương tiện chở họ bị hỏng. Trong số những người được giải cứu có 24 nam, 10 nữ và 7 trẻ em. Nhóm này đang di chuyển từ Senegal đến thành phố Kano, miền Bắc Nigeria, thì phương tiện gặp sự cố kỹ thuật tại bang Zamfara.

Các đối tượng tình nghi là khủng bố được cho là đã lợi dụng tình huống trên để bắt cóc những du khách này và đang chuẩn bị đưa các nạn nhân đến những khu vực lân cận thì quân đội xuất hiện. Toàn bộ 41 người được giải cứu an toàn, không ai bị thương.

Ông Danja cho biết lực lượng quân đội đã hành động dựa trên “thông tin tình báo có giá trị”, nhanh chóng đến hiện trường và giao chiến với nhóm vũ trang. Trước hỏa lực áp đảo của quân đội, các đối tượng đã buộc phải bỏ lại các nạn nhân và chạy trốn vào các khu vực trồng cây nông nghiệp gần đó.

Quân đội Nigeria cho biết các chiến dịch quân sự tại khu vực miền Bắc nước này vẫn đang tiếp diễn, tập trung ngăn chặn hoạt động của các nhóm vũ trang, đồng thời tăng cường bảo vệ các tuyến giao thông chính.