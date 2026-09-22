Quân đội Nigeria giải cứu 23 người bị bắt cóc

Binh sĩ tuần tra tại thị trấn Banki, Đông Bắc Nigeria. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN.

Trong thông báo ngày 21/9, người phát ngôn Lực lượng Đặc nhiệm chung (JTF), ông Aliyu Danja cho biết các chiến dịch được tiến hành ngày 20/9 tại các khu vực Wurno, Sabon-Birni và Isa.

Tại Sabon Gari, 4 đối tượng bị tình nghi là thành viên của nhóm khủng bố Lakurawa đã bị bắt giữ sau khi binh sĩ nhận được tin báo khẩn cấp và đẩy lùi một vụ tấn công. Theo ông Danja, các đối tượng khủng bố đã nổ súng liên tiếp, khiến người dân hoảng loạn bỏ chạy.

Tại khu vực Sabon-Birni, quân đội tiến hành một cuộc đột kích dựa trên thông tin tình báo nhằm vào các đối tượng bị tình nghi khủng bố, được cho là đang di chuyển từ địa điểm này sang địa điểm khác.

Ông Danja đánh giá các chiến dịch trên cho thấy hiệu quả của các hoạt động truy quét chủ động, dựa trên thông tin tình báo, trong việc làm gián đoạn hoạt động của các nhóm khủng bố và giải cứu những người bị bắt cóc. Người phát ngôn JTF khẳng định quân đội Nigeria sẽ tiếp tục gây sức ép đối với các nhóm khủng bố và bảo vệ người dân tại những địa bàn thuộc phạm vi trách nhiệm của lực lượng này.

Lakurawa hoạt động tại khu vực Tây Bắc Nigeria, đặc biệt tại các bang Sokoto và Kebbi, giáp Niger. Chính phủ Nigeria đã đưa Lakurawa vào danh sách các tổ chức khủng bố. Theo cơ quan chức năng Nigeria, nhóm này hoạt động xuyên biên giới và liên quan đến các phần tử từ khu vực Sahel. Hoạt động của Lakurawa tiếp tục là một trong những thách thức an ninh tại khu vực Tây Bắc Nigeria.