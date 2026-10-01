Quân đội nhiều quốc gia châu Âu đẩy mạnh ứng dụng mạng xã hội trong chiến lược tuyển quân

Nỗ lực hiện đại hóa quân đội của các quốc gia châu Âu đang đối mặt với một thách thức then chốt: bảo đảm đủ quân số kỹ thuật để vận hành các hệ thống khí tài tiên tiến. Song song với việc gia tăng ngân sách mua sắm vũ khí, hàng loạt quân đội thuộc khu vực này đã chuyển hướng chiến lược nhân sự, tích cực tận dụng các nền tảng mạng xã hội làm công cụ tuyển quân chiến lược.

Mục tiêu nâng cao biên chế quân đội tại châu Âu

Theo dữ liệu từ trang tin tức Euractiv, kế hoạch tái cấu trúc lực lượng đang được triển khai trên quy mô lớn. Đức đặt mục tiêu nâng tổng quân số lực lượng thường trực từ 180.000 lên 260.000 binh sĩ, đồng thời tăng quy mô lực lượng dự bị lên gấp đôi. Tương tự, Pháp lên phương án gia tăng lực lượng dự bị từ 47.000 lên mốc 100.000 quân vào cuối thập kỷ này.

Ngoài hai quốc gia đầu tàu, các nước như Italy, Hà Lan và Ba Lan cũng đã công bố các đề án gia tăng quân số hoặc nghiên cứu phương án mở rộng biên chế. Nhu cầu nhân lực tăng cao buộc các cơ quan quốc phòng phải thay đổi tư duy tiếp cận nguồn tuyển, vượt ra khỏi các khuôn khổ truyền thông truyền thống.

Chiến dịch truyền thông đa nền tảng và thông điệp thích ứng

Các chiến dịch tuyển dụng hiện diện dày đặc từ không gian thực tế đến không gian số. Hình ảnh quân đội xuất hiện trên thân xe buýt hai tầng tại London (Anh), bảng thông tin đường cao tốc tại Hy Lạp cho tới các rạp chiếu phim ở Paris (Pháp). Thay vì tập trung đơn thuần vào kỷ luật quân sự nghiêm ngặt, nội dung truyền thông tập trung nhấn mạnh tính cộng đồng và thử thách rèn luyện bản thân.

Tại Anh, chiến dịch "Bạn thuộc về nơi này" phác họa môi trường quân ngũ như một tập thể gắn kết, giúp quân nhân xác định mục đích sống. Trong khi đó, thông điệp "Bạn có làm được không?" của quân đội Pháp nhấn mạnh vào sự kiên cường và khả năng phát triển kỹ năng cá nhân. Quân đội Italy lại chọn thông điệp "Quân đội Italy bên cạnh bạn mỗi ngày", sử dụng hình ảnh đời sống thường nhật và các đô thị để nêu bật vai trò bảo vệ cộng đồng địa phương.

Các binh sĩ thuộc Lực lượng Phòng vệ Ireland trong một buổi huấn luyện.

Đáng chú ý, Lực lượng Phòng vệ Ireland triển khai chương trình truyền thông mang tên "Có, bạn có thể", hướng đến việc gia tăng tỷ lệ nữ giới nhập ngũ. Lực lượng vũ trang Bỉ cũng ghi nhận kết quả tích cực khi hoàn thành mục tiêu tuyển 500 thanh niên tham gia nghĩa vụ tự nguyện sau chiến dịch phát động vào tháng 1-2026.

Tối ưu hóa nền tảng số để tiếp cận nhân lực trẻ

Quân đội Đức (Bundeswehr) là một trong những lực lượng tiên phong trong việc điều chỉnh phương thức tương tác theo cơ chế mạng xã hội. Kênh TikTok "Bundeswehr Karriere" kết hợp yếu tố hậu trường và các nội dung đời sống thường nhật của binh sĩ, thay thế cho cách tiếp cận trang trọng, giáo điều trước đây. Chiến lược này giúp người xem tiếp cận trực tiếp với quá trình huấn luyện và công việc chuyên môn từ chính góc nhìn của quân nhân đang phục vụ.

Nhờ chuyển đổi cách tiếp cận, trong năm 2026, Đức ghi nhận lượng hồ sơ đăng ký gia nhập quân đội tăng 20% so với cùng kỳ năm trước. Vào tháng 5 năm nay, quân đội Tây Ban Nha cũng chính thức vận hành tài khoản TikTok và kênh WhatsApp nhằm giới thiệu cơ cấu tổ chức, các chuyên ngành kỹ thuật và triển vọng nghề nghiệp quân sự cho thanh niên.

Việc vận dụng thuật toán mạng xã hội phản ánh sự chuyển dịch thực tế trong chiến lược duy trì sức mạnh quốc phòng. Quân đội các nước châu Âu đang xem nền tảng trực tuyến như một công cụ thiết yếu để xây dựng nguồn nhân lực chuyên môn, bảo đảm khả năng làm chủ các tổ hợp vũ khí trong tương lai.