Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch Liên đoàn Judo Việt Nam trao thưởng cho các vận động viên.

Môn Judo diễn ra từ ngày 15 đến 20/11 tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao phường Vũng Tàu (TP.HCM), quy tụ 304 vận động viên thuộc 16 tỉnh, thành, ngành. Các võ sĩ tranh tài ở 32 bộ huy chương, trong đó có 18 hạng cân đối kháng cá nhân, 4 nội dung đối kháng đồng đội nam, nữ và 10 nội dung quyền Kata.

Ở nội dung cá nhân, 18 hạng cân được chia đều cho nam và nữ. Các hạng cân nam trải dài từ dưới 50kg đến trên 100kg; các hạng cân nữ từ dưới 40kg đến trên 78kg. Các nội dung Kata gồm Nage no Kata, Ju no Kata, Kime no Kata, Katame no Kata và Kodokan Goshin Jutsu.

Judo là một trong những môn thể thao Olympic trọng điểm được tổ chức thi đấu trước lễ khai mạc chính thức của Đại hội.

Quân đội vượt chủ nhà trên bảng tổng sắp

Đoàn Quân đội dẫn đầu toàn đoàn với 9 huy chương vàng, 5 huy chương bạc và 4 huy chương đồng. Chủ nhà TP.HCM không bảo vệ được ngôi nhất toàn đoàn, xếp thứ Nhì với 7 huy chương vàng, 8 huy chương bạc và 9 huy chương đồng. Cần Thơ đứng thứ Ba với 6 huy chương vàng, 4 huy chương bạc và 10 huy chương đồng.

Ninh Bình xếp thứ tư với 3 huy chương vàng, 2 huy chương bạc. Đồng Tháp đứng thứ năm với 2 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 9 huy chương đồng.

Đánh giá về chất lượng chuyên môn và công tác tổ chức, ông Nguyễn Hữu An, phụ trách Bộ môn Judo (Cục Thể dục thể thao Việt Nam), Tổng thư ký Liên đoàn Judo Việt Nam, cho biết cơ sở vật chất và thảm đấu đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế. Nhà thi đấu được bố trí pano, bảng biểu và trang thiết bị phục vụ thi đấu, trong đó có màn hình hỗ trợ trọng tài và hệ thống camera của Liên đoàn.

“Tham dự Đại hội có 47 trọng tài đạt chuẩn quốc gia, điều hành các trận đấu chính xác, công bằng. Đây là một trong những kỳ Đại hội được tổ chức tốt nhất từ trước đến nay”, ông An nhận xét.

Theo ông An, kết quả chung cuộc phản ánh thực lực của các địa phương, nhưng giải đấu cũng ghi nhận những bất ngờ ở các trận chung kết. Ở hạng cân 55kg nam, Nguyễn Hoàng Thành (Ninh Bình), đương kim vô địch Đại hội và từng giành huy chương bạc SEA Games 33 năm 2025, thất bại trước Nguyễn Văn Thanh (Quân đội), qua đó lỡ cơ hội bảo vệ ngôi vô địch.

Ở hạng cân dưới 44kg nữ, Nguyễn Thạch Hải Yến (Vĩnh Long) duy trì lợi thế dẫn điểm trước Nguyễn Thanh Phú Quí (Quân đội) trong phần lớn trận đấu, nhưng để đối thủ lật ngược tình thế khi trận đấu chỉ còn 4 giây.

“Đó chính là yếu tố bất ngờ, cũng là cái đẹp của môn võ này”, ông An nói.

Không chỉ xác định thứ hạng giữa các địa phương, đơn vị, giải Judo tại Đại hội còn là dịp đánh giá chuyên môn quan trọng của Judo Việt Nam trong năm 2026. Thông qua kết quả thi đấu, ban huấn luyện đội tuyển quốc gia có thêm cơ sở rà soát lực lượng, tuyển chọn những nhân tố kế cận, chuẩn bị cho các đấu trường quốc tế năm 2027 và hướng tới mục tiêu Olympic 2028.