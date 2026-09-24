Quân đội nghiệm thu xe bảo đảm cho các đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ

Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật nghiệm thu xe chuyên chở hài cốt liệt sỹ. (Nguồn: QĐND)

Ngày 24/9, tại Hà Nội, Hội đồng nghiệm thu Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật tổ chức nghiệm thu 19 xe chuyên dùng chở hài cốt liệt sỹ và 59 xe ôtô tải 1,5 tấn bảo đảm cho các đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ.

Tại phiên họp, Hội đồng nghiệm thu nghe báo cáo kết quả nghiệm thu tính năng chiến - kỹ thuật của 19 xe ôtô chuyên dùng chở hài cốt liệt sỹ và nghiệm thu pháp lý, tài chính, số lượng, chủng loại, tính năng kỹ - chiến thuật đối với 59 xe ôtô tải 1,5 tấn bảo đảm cho các đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ do Cục Xe máy - Vận tải mua sắm năm 2026.

19 xe ôtô chuyên dùng chở hài cốt liệt sỹ là loại xe ca 29 chỗ ngồi Hyundai County. Các xe ôtô được mua mới 100% chưa qua sử dụng, được sản xuất tại Việt Nam do Viện Kỹ thuật cơ giới quân sự (Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật) thực hiện cải tạo năm 2026 và bảo đảm tính đồng bộ (đầy đủ các cụm, hệ thống), tài liệu kỹ thuật đúng quy định của cơ sở cải tạo. Qua kiểm tra, nghiệm thu các chỉ tiêu thông số kỹ thuật cơ bản của xe, hội đồng nghiệm thu đánh giá, các xe đúng chủng loại, danh mục, cấu hình theo hợp đồng và quyết định phê duyệt của Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Dụng cụ kèm theo xe đầy đủ theo quy định của nhà sản xuất; các cụm hệ thống (động cơ, gầm, điện, cabin, phanh, điều hòa...) hoạt động ổn định ở các chế độ, đạt yêu cầu.

Đối với 59 xe ôtô tải 1,5 tấn bảo đảm cho các đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ do Cục Xe máy - Vận tải mua sắm năm 2026, Hội đồng nghiệm thu đánh giá: Hồ sơ pháp lý trong quá trình thực hiện hợp đồng chặt chẽ, phù hợp, bảo đảm tính pháp lý theo quy định của Nhà nước và Bộ Quốc phòng. Cục Xe máy - Vận tải tổ chức lựa chọn nhà thầu mua sắm 59 xe tải 1,5 tấn nhãn hiệu Isuzu đúng quy định.

Các xe đủ số lượng, đúng chủng loại, nhãn hiệu theo quy định của hợp đồng. Toàn bộ 59 xe ôtô là xe mới, sản xuất tại Việt Nam; đảm bảo đồng bộ đúng quy định của nhà sản xuất và yêu cầu hợp đồng. Các chỉ tiêu thông số kỹ thuật cơ bản của xe ôtô, các cụm, hệ thống và các tính năng vận hành (vận tốc tối đa, khả năng vượt dốc tối đa...) đạt yêu cầu theo quyết định phê duyệt của Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Xe ôtô và các cụm, hệ thống làm việc ổn định, tin cậy, đúng tính năng ở các chế độ vận hành, không có hiện tượng hỏng hóc bất thường trong và sau khi cơ động.

Hội đồng nghiệm thu đã xem xét và biểu quyết nhất trí 100% thông qua kết quả nghiệm thu đối với 78 xe. Ngay sau nghiệm thu, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật đã tổ chức bàn giao 8 xe ôtô chuyên dùng chở hài cốt liệt sỹ cho Quân khu 7 để kịp thời phục vụ công tác chở hài cốt liệt sỹ.

Chủ trì nghiệm thu, Thiếu tướng Phùng Ngọc Sơn, Phó Chủ nhiệm, Tham mưu trưởng Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu nhất trí nghiệm thu 78 xe ôtô bảo đảm cho các đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ; đồng thời biểu dương Viện Kỹ thuật cơ giới quân sự, Cục Xe máy - Vận tải đã tích cực, chủ động phối hợp, thực hiện thiết kế, cải tạo xe chuyên dùng và mua sắm xe ôtô tải 1,5 tấn bảo đảm tiến độ, chất lượng, chấp hành nghiêm các quy định pháp luật Nhà nước, quy định của Bộ Quốc phòng.

Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu Phùng Ngọc Sơn yêu cầu các cơ quan, đơn vị hoàn thiện văn bản, hồ sơ của Hội đồng, báo cáo Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật phê duyệt kết quả nghiệm thu.

Viện Kỹ thuật cơ giới quân sự rà soát, sắp xếp, hoàn thành các hồ sơ, chứng từ phục vụ tốt cho công tác kiểm tra, thanh quyết toán nhiệm vụ và Kho J106 (Cục Xe máy - Vận tải) tổ chức cất giữ, bảo quản, bảo dưỡng tốt các xe còn lại và phối hợp với các đơn vị, nhanh chóng tiến hành đăng ký cho các xe để sớm đưa vào sử dụng./.