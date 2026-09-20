Quân đội Mỹ tấn công tàu nghi chở ma túy trên biển Caribe, 4 người chết

Hình ảnh do Bộ Tư lệnh miền Nam của Mỹ công bố về vụ tấn công tàu nghi chở ma túy.

Cuộc tấn công này đã nâng tổng số người thiệt mạng trong các vụ không kích tàu thuyền của quân đội Mỹ lên ít nhất 231 người trong 69 vụ tấn công, kể từ khi chính quyền Tổng thống Trump bắt đầu nhắm mục tiêu vào những đối tượng bị gọi là "khủng bố ma túy" cách đây gần một năm.

Tương tự như các tuyên bố trước đây về các chiến dịch ở Đông Thái Bình Dương và biển Caribe, Bộ Tư lệnh miền Nam của Mỹ cho biết họ nhắm mục tiêu vào các nghi phạm buôn lậu dọc theo những tuyến đường vận chuyển khét tiếng.

Tuy nhiên, quân đội Mỹ chưa cung cấp bằng chứng cho thấy con tàu vừa bị tấn công thực sự đang chở ma túy. Một đoạn video được đăng tải trên nền tảng X cho thấy hình ảnh một chiếc tàu đang di chuyển trên biển, ngay sau đó là một tia chớp phát ra từ vụ nổ.

Chính quyền ông Trump hiện đang thúc đẩy các thỏa thuận với nhiều quốc gia đồng minh nhằm mở rộng chiến dịch tấn công lên đất liền tại khu vực Mỹ Latinh. Trong chuyến thăm Panama vào tháng trước, Bộ trưởng Quốc phòng (hay Bộ trưởng Chiến tranh) Mỹ Pete Hegseth cho biết Colombia, Guatemala và Honduras đã đồng ý cho phép Mỹ tiến hành các chiến dịch quân sự chung nhằm vào các nhóm tội phạm trên lãnh thổ của họ. Dù vậy, phía Guatemala sau đó đã lên tiếng phủ nhận việc đạt được thỏa thuận này. Trước đó, Ecuador cũng đã triển khai các sứ mệnh chung tương tự với Mỹ vào tháng 3 năm nay.

Tổng thống Donald Trump từng tuyên bố rằng Mỹ đang trong tình trạng "xung đột vũ trang" với các băng đảng tại Mỹ Latinh. Ông khẳng định các cuộc tấn công quân sự là một bước leo thang cần thiết nhằm ngăn chặn dòng chảy ma túy vào nước Mỹ và kéo giảm tỷ lệ tử vong do sốc thuốc của người dân trong nước. Mặc dù vậy, giới quan sát nhận định chính quyền của ông vẫn đưa ra rất ít bằng chứng cụ thể để củng cố cho các tuyên bố về những chiến dịch tiêu diệt những kẻ buôn lậu này.