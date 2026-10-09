Quân đội Mỹ sẽ phát trực tiếp cảnh hành quyết tử tù thảm sát 13 binh sĩ

Tử tù Nidal Malik Hasan sẽ bị xử bắn ngay tại căn cứ quân sự và vụ thi hành án sẽ được phát trực tiếp tới công chúng Mỹ. Ảnh: Văn phòng Cảnh sát hạt Bell

Theo đài RT, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth đã thông báo kế hoạch phát trực tiếp vụ hành quyết một cựu bác sĩ tâm thần thuộc Lục quân Mỹ, người bị kết tội sát hại 13 người tại một căn cứ quân sự ở bang Texas. Ông cho rằng người dân Mỹ cần chứng kiến hậu quả của những tội ác như vậy.

Nidal Malik Hasan, cựu thiếu tá Lục quân Mỹ bị kết án tử hình vì vụ xả súng tại căn cứ Fort Hood năm 2009, dự kiến bị xử bắn bằng đội hành quyết quân sự vào ngày 3/12. Đây sẽ là vụ hành quyết đầu tiên do quân đội Mỹ thực hiện trong hơn 6 thập kỷ, đồng thời là vụ hành quyết bằng xử bắn đầu tiên của Lục quân Mỹ kể từ Chiến tranh thế giới thứ hai.

Phát biểu với nhà bình luận bảo thủ Jack Posobiec hôm 8/10, ông Hegseth bảo vệ quyết định hành quyết Hasan ngay tại căn cứ quân sự nơi đối tượng thực hiện vụ thảm sát.

Ông Hegseth nói: “Hắn ta sẽ bị xử bắn bởi một đội binh sĩ, đúng như lẽ phải như vậy. Chúng tôi sẽ bảo đảm mọi người có thể theo dõi sự việc, bởi đây sẽ là một sự kiện công khai. Người dân cần hiểu rằng những hành vi như thế này sẽ phải chịu hậu quả nghiêm trọng”.

Sau đó, Bộ Chiến tranh Mỹ xác nhận vụ hành quyết sẽ được phát trực tiếp để công chúng theo dõi.

Vụ xả súng khiến 13 người thiệt mạng

Hasan, một công dân Mỹ sinh ra tại Mỹ, theo đạo Hồi và từng là bác sĩ tâm thần trong Lục quân, đã nổ súng tại một trung tâm xử lý hồ sơ quân nhân ở căn cứ Fort Hood ngày 5/11/2009, khiến 13 người thiệt mạng và 32 người bị thương. Theo các thông tin được công bố, trong vụ tấn công, đối tượng đã hô vang “Allahu akbar”, cụm từ tiếng Arab có nghĩa là “Thượng đế vĩ đại”.

Trước đó, Hasan từng trao đổi thư điện tử với Anwar al-Awlaki, một giáo sĩ Hồi giáo cực đoan. Al-Awlaki sau đó bị tiêu diệt trong một cuộc không kích bằng thiết bị bay không người lái của Mỹ tại Yemen.

Tại phiên tòa quân sự, Hasan thừa nhận trách nhiệm về vụ thảm sát và tuyên bố hành động của mình nhằm bảo vệ những người Hồi giáo khác trước các chiến dịch quân sự của Mỹ tại Afghanistan.

Năm 2013, Hasan bị kết tội giết người có chủ ý và âm mưu giết người, đồng thời bị tuyên án tử hình. Tháng 3/2025, Tòa án Tối cao Mỹ từ chối xem xét lại bản án, mở đường cho Tổng thống Donald Trump vào đầu tháng này phê chuẩn việc hành quyết, sau khi nhận được đề nghị từ ông Hegseth.

Vụ hành quyết vẫn có thể bị trì hoãn

Vụ xử bắn dự kiến diễn ra lúc 13 giờ ngày 3/12, gần trùng thời điểm trong ngày xảy ra vụ xả súng năm 2009. Tuy nhiên, Hasan vẫn có thể tìm cách trì hoãn việc thi hành án thông qua một vụ kiện riêng tại tòa án liên bang dân sự.

Vụ hành quyết gần nhất do quân đội Mỹ thực hiện diễn ra năm 1961. Khi đó, một binh nhì Lục quân bị treo cổ sau khi bị kết tội cưỡng hiếp và âm mưu sát hại một bé gái 11 tuổi.

Hiện nay, hình thức xử tử bằng đội xử bắn vẫn hợp pháp tại 5 bang của Mỹ, gồm Idaho, Mississippi, Oklahoma, South Carolina và Utah, dù phương pháp này hiếm khi được áp dụng.

Các vụ hành quyết công khai cũng rất hiếm trong lịch sử nước Mỹ hiện đại. Vụ hành quyết công khai gần nhất thường được ghi nhận tại Mỹ diễn ra ở bang Kentucky năm 1936, khi một người đàn ông bị kết án giết người bị treo cổ trước sự chứng kiến của hàng nghìn người.

Thông báo của Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ được đưa ra trong bối cảnh các vụ hành quyết tử tù đang gây chú ý trong dư luận sau vụ hành quyết bất thành đối với nữ tử tù Christa Pike tại bang Tennessee ngày 30/9. Pike vẫn sống sau khi được tiêm hai liều thuốc độc, phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch và sau đó tỉnh lại có thể nói chuyện. Vụ việc khiến Thống đốc Tennessee đình chỉ các vụ hành quyết còn lại trong năm 2026 để rà soát độc lập quy trình thi hành án.