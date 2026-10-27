Quân đội Mỹ sẵn sàng mở chiến dịch tấn công Iran trong 96 giờ sau khi nhận lệnh

Tổng thống Donald Trump ngày 25/10 tuyên bố đã đến lúc phải quyết định giữa việc đánh bại Iran và đạt được thỏa thuận với quốc gia Trung Đông này.

Ông cho biết Mỹ có thể nối lại các cuộc tấn công sau cuộc bầu cử giữa kỳ ngày 3/11, đồng thời xác nhận Washington đã điều thêm lực lượng về phía vịnh Ba Tư.

"Sẽ không có đợt không kích nào diễn ra trong hôm nay", ông Trump nói với phóng viên khi rời Nhà Trắng. Tuy nhiên, các quan chức Mỹ cho biết quân đội nước này đang chuẩn bị cho khả năng chiến dịch quân sự được nối lại bất cứ lúc nào.

Hai quan chức am hiểu vấn đề tiết lộ lực lượng Mỹ tại Trung Đông có thể phát động các chiến dịch mới nhằm vào Iran trong vòng 96 giờ kể từ khi nhận lệnh.

Washington hiện được cho là đã triển khai đủ lực lượng trong khu vực để thực hiện các cuộc tấn công tiềm tàng. Quy mô chiến dịch mới có thể lớn hơn đáng kể so với đợt tập kích ban đầu.

Giới chức Mỹ nhận định ông Trump có thể đưa ra quyết định trước khi năm nay kết thúc, dù thời điểm sau bầu cử giữa kỳ được xem là một khả năng đáng chú ý.

Giai đoạn chuyển tiếp giữa cuộc bầu cử và thời điểm Quốc hội khóa mới tuyên thệ nhậm chức cũng được cảnh báo có thể nhạy cảm về chính trị.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) và Lầu Năm Góc đã xây dựng danh sách mục tiêu mở rộng, bao gồm cơ sở năng lượng, căn cứ quân sự và các cơ sở hạt nhân của Iran.

Tuy nhiên, các quan chức cho rằng Tehran đã thích nghi hơn với chiến thuật của Mỹ, khiến việc phá hủy toàn bộ mục tiêu dự kiến trở nên khó khăn.

Nguy cơ trả đũa cũng là một yếu tố khiến Washington phải tính toán. Các đánh giá tình báo gần đây cho thấy Iran và lực lượng Houthi tại Yemen đang xem xét khả năng Mỹ, thậm chí cả Israel, mở các đợt tấn công mới.

Nếu chiến dịch tái diễn, Tehran và Houthi có thể đáp trả nhằm vào nhân sự và cơ sở của Mỹ trong khu vực cũng như tại những địa điểm khác.

Một bản ghi nhớ của Cơ quan Tình báo Quốc gia Mỹ gửi Ngoại trưởng Marco Rubio cho biết Iran đã gia tăng đáng kể các nỗ lực nhắm mục tiêu vào nhân sự Mỹ tại Trung Đông và một số quốc gia khác.

Các quan chức tình báo Mỹ đánh giá Iran và Houthi chưa có dấu hiệu muốn tiến hành một cuộc tấn công phủ đầu vào nhân sự Mỹ hoặc Israel ở thời điểm hiện tại, nhưng có thể đáp trả nếu bị tấn công trước.

Trước nguy cơ xung đột lan rộng, Mỹ dự kiến tiếp tục âm thầm rút bớt nhân sự khỏi các đại sứ quán trên khắp Trung Đông trong những ngày tới.

Diễn biến cho thấy Washington đang chuẩn bị cho nhiều kịch bản, trong khi quyết định cuối cùng về việc nối lại chiến dịch quân sự vẫn chưa được công bố.