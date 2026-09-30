Quân đội Mỹ rời Iraq sau hai thập kỷ

Các chuyên gia an ninh Iraq nhận định rằng việc Mỹ rút quân — vốn được thống nhất vào năm 2024 dưới thời Tổng thống Mỹ Joe Biden và được chính quyền Tổng thống Mỹ đương nhiệm Donald Trump thực hiện ngay cả khi đang đối đầu với Iran có thể tạo điều kiện cho Tehran cùng các đồng minh của họ tự do hành động, đồng thời mở đường cho các lực lượng khác bao gồm cả tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) trỗi dậy trở lại.

Reuters dẫn lời ông Jasim al-Bahadli, một chuyên gia phân tích an ninh Iraq chuyên nghiên cứu về các nhóm vũ trang Hồi giáo dòng Shiite thân Iran nhận định: "Iran sẽ hưởng lợi về mặt chiến lược từ việc liên quân rút đi, bởi động thái này loại bỏ một sự hiện diện quân sự vốn đóng vai trò đối trọng với ảnh hưởng của Tehran tại Iraq trong nhiều năm qua".

Ông dự đoán rằng các nhóm dân quân thân Iran sẽ không chỉ coi việc rút quân này là thắng lợi cho phong trào của họ, mà còn "tìm cách tận dụng đà thắng lợi đó để gia tăng ảnh hưởng đối với các quyết định về an ninh và chính trị".

Khung cảnh di chuyển trên đường phố Falluja, Iraq - Ảnh: Reuters

Mặc dù việc quân đội Mỹ rút đi nhận được sự ủng hộ rộng rãi của người dân Iraq, những ai lo ngại về sức mạnh của các nhóm thân Iran lại cho rằng việc rút quân này là quá sớm. "Chúng tôi tin rằng Iraq vẫn chưa hoàn toàn sẵn sàng để tiếp quản trách nhiệm an ninh vào thời điểm này" - Abdulrahman al-Zobaie, một thủ lĩnh bộ lạc Hồi giáo dòng Sunni tại Fallujah – nơi từng là thành trì của phong trào kháng chiến chống Mỹ – chia sẻ với Reuters.

Các binh sĩ Mỹ tại lễ bàn giao căn cứ quân sự Taji từ lực lượng liên quân do Mỹ dẫn đầu sang cho lực lượng an ninh Iraq, diễn ra tại căn cứ nằm ở phía bắc Baghdad, Iraq vào ngày 23/8/2020- Ảnh: Reuters

"Mọi người dân Iraq đều mong muốn có được chủ quyền trọn vẹn, và không ai có thể phủ nhận điều đó. Tuy nhiên, tôi tin rằng việc (liên quân do Mỹ dẫn đầu) rút đi theo cách này và tạo ra một khoảng trống quyền lực chính là điều mà tất cả người dân Iraq đều lo sợ" – Abdulrahman chia sẻ.