Quân đội Mỹ có thể cắt giảm 20% vị trí tướng lĩnh

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth công bố kế hoạch giảm 20% số vị trí dành cho tướng và đô đốc trong bài phát biểu tại căn cứ Thủy quân lục chiến Quantico, bang Virginia, ngày 30/9. Kế hoạch sẽ áp dụng với các sĩ quan cấp tướng và đô đốc từ 1 đến 4 sao trong quân đội Mỹ.

Đây là mức cắt giảm cao gấp đôi mục tiêu tối thiểu 10% mà ông Hegseth đưa ra trước đó. Theo giới chức Mỹ, kế hoạch mới không đồng nghĩa với việc 20% tướng và đô đốc hiện nay sẽ bị sa thải.

Thay vào đó, một số vị trí trong tương lai có thể được hạ cấp quân hàm, trong khi những vị trí khác bị hủy bỏ hoàn toàn. Các quân chủng được yêu cầu hoàn tất việc điều chỉnh trước ngày 1/1/2027.

Động thái này nhằm thu gọn hệ thống chỉ huy cấp cao của quân đội Mỹ. Một số bộ tư lệnh và cơ quan có thể được sáp nhập để giảm số lượng vị trí lãnh đạo.

Những chức vụ trước đây cần 2 tướng hoặc đô đốc có thể được giao cho một sĩ quan, trong khi một số bộ chỉ huy khác có thể được hạ cấp thay vì giải thể hoàn toàn.

Quy mô lực lượng tướng và đô đốc của Mỹ vào khoảng 800 vị trí, trong khi giới hạn pháp lý đối với tổng số sĩ quan cấp tướng và đô đốc tại ngũ là 857.

Vì vậy, việc cắt giảm 20% số vị trí được phép bố trí sẽ tác động đáng kể đến cơ cấu lãnh đạo cấp cao, dù không đồng nghĩa với việc số lượng sĩ quan hiện tại lập tức giảm tương ứng.

Đây không phải lần đầu ông Hegseth thúc đẩy việc thu gọn đội ngũ lãnh đạo quân đội. Năm 2025, ông từng yêu cầu giảm 10% số vị trí tướng và đô đốc, đồng thời giảm 20% số vị trí tướng 4 sao và một số vị trí tướng thuộc lực lượng Vệ binh Quốc gia.

Việc cắt giảm lần này được xem là bước tiếp theo trong nỗ lực tái cơ cấu hệ thống chỉ huy của Lầu Năm Góc.

Tuy nhiên, việc thu hẹp đội ngũ sĩ quan cấp cao cũng đặt ra câu hỏi về khả năng duy trì nguồn nhân sự có kinh nghiệm cho các vị trí chỉ huy trong tương lai.

Những người ủng hộ kế hoạch cho rằng giảm các vị trí trùng lặp có thể giúp bộ máy quân sự gọn hơn và tập trung nguồn lực vào lực lượng tác chiến.

Trong khi đó, một số ý kiến tại Quốc hội Mỹ cảnh báo việc cắt giảm quá nhanh có thể ảnh hưởng đến năng lực lãnh đạo và khả năng sẵn sàng chiến đấu nếu không được thực hiện thận trọng.

Việc công bố kế hoạch tại Quantico cũng mang ý nghĩa đáng chú ý khi diễn ra đúng 1 năm sau cuộc gặp của ông Hegseth với hàng trăm tướng lĩnh và đô đốc tại căn cứ này.

Khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ công khai chỉ trích những gì ông cho là vấn đề trong văn hóa quân đội và tuyên bố cần thay đổi tiêu chuẩn đối với lực lượng vũ trang.