Quân đội Israel phá dỡ nhiều công trình tại Bờ Tây

Nhà ở của người Palestine bị phá hủy tại làng Deirat ở Hebron, Bờ Tây, ngày 4/5/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Tại khu vực Farsh al-Hawa thuộc Hebron, lực lượng vũ trang Israel yêu cầu các hộ gia đình Palestine khẩn cấp sơ tán đồ đạc trước khi điều động máy ủi san phẳng những khu nhà. Động thái này lập tức vấp phải phản ứng gay gắt từ phía Chính quyền Palestine (PA), khi giới chức PA lên án việc phá dỡ nhà cửa của những người dân thường. Trước đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố sẽ phá hủy toàn bộ khu dân cư nơi 2 đối tượng nổ súng sinh sống.

Hiện ông Netanyahu cân nhắc triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại Bờ Tây, với mức độ chưa từng có kể từ khi Israel chiếm đóng vùng lãnh thổ này năm 1967. Trong chuyến thị sát hiện trường vụ tấn công, ông Netanyahu xác nhận đang phối hợp với Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz nghiên cứu kế hoạch mở rộng các hoạt động quân sự tại Bờ Tây. Theo kế hoạch, giai đoạn đầu của chiến dịch có thể bao gồm sơ tán cư dân tại một số khu vực ở Hebron, tiến hành khám xét từng ngôi nhà và phá hủy những cơ sở đáng ngờ. Ông cho biết quân đội Israel có thể áp dụng mô hình từng triển khai tại các trại tị nạn ở phía Bắc Bờ Tây từ tháng 1/2025, chiến dịch mà theo Liên hợp quốc đã khiến hàng nghìn người Palestine phải rời bỏ nơi sinh sống.

Động thái trên diễn ra sau vụ tấn công bằng súng gần thành phố Hebron khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng và 3 người bị thương, trong bối cảnh chỉ còn vài ngày trước cuộc bầu cử Quốc hội Israel ngày 27/10 tới.

Tình hình Bờ Tây tiếp tục diễn biến căng thẳng trong bối cảnh các chiến dịch quân sự của Israel, hoạt động mở rộng khu định cư và những vụ bạo lực giữa người định cư Do Thái với người Palestine gia tăng kể từ khi xung đột Gaza bùng phát tháng 10/2023. Việc Israel cân nhắc mở chiến dịch quân sự quy mô lớn mới làm gia tăng lo ngại về nguy cơ xung đột lan rộng.

Ngoại trưởng Ai Cập, Saudi Arabia (Arập Xêút), Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan (hay còn gọi là nhóm R4) cùng ngày 23/10 ra tuyên bố chung cho rằng việc Israel chiếm đóng các vùng lãnh thổ Palestine là nguyên nhân chính gây bất ổn tại Trung Đông và tác động tiêu cực đến an ninh khu vực cũng như quốc tế. R4 đồng thời kêu gọi khẩn trương triển khai giải pháp hai nhà nước để giải quyết cuộc xung đột Israel - Palestine.

Tuyên bố trên được đưa ra sau cuộc gặp giữa ngoại trưởng 4 nước tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ). Nhóm cũng tái khẳng định lập trường ủng hộ thành lập Nhà nước Palestine độc lập trên cơ sở đường ranh giới trước cuộc chiến năm 1967, với Đông Jerusalem là thủ đô. Ai Cập, Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan cũng nêu bật sự cần thiết phải sớm hiện thực hóa giải pháp hai nhà nước nhằm tạo cơ sở cho nền hòa bình lâu dài.

Tuyên bố chung phản ánh lập trường của 4 quốc gia về vấn đề Palestine, trong bối cảnh triển vọng giải quyết xung đột bằng biện pháp chính trị và ngoại giao tiếp tục phải đối mặt với nhiều thách thức.