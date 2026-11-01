Quân đội Israel diễn tập ứng phó nhiều tình huống khẩn cấp đồng thời

Các tòa nhà thuộc trụ sở Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tại Tel Aviv, Israel. (Nguồn: THX)

Theo IDF, cuộc diễn tập bắt đầu từ ngày 1/11, với các nội dung thực hành “kịch bản xảy ra đồng thời trên nhiều mặt trận, sử dụng các năng lực tìm kiếm và cứu hộ, đồng thời phối hợp với các lực lượng khác và các tổ chức ứng phó khẩn cấp”.

Thông báo của Quân đội Israel nêu rõ: “Cuộc diễn tập nhằm tăng cường mức độ sẵn sàng và khả năng tác chiến của các lực lượng, cũng như năng lực ứng phó với nhiều sự cố xảy ra đồng thời tại khu vực hậu phương, trong đó có những tình huống khẩn cấp phức tạp”.

IDF cảnh báo, trong thời gian diễn tập, hoạt động di chuyển của các lực lượng an ninh và phương tiện quân sự sẽ gia tăng tại một số khu vực trên cả nước.

(theo Times of Israel)