Quân đội Hàn Quốc dự kiến mở rộng trang thiết bị, vật tư cho tác chiến thâm nhập

Bộ Tư lệnh Tác chiến Đặc biệt Lục quân Hàn Quốc huấn luyện thâm nhập trên biển. (Ảnh: Yonhap)

Hãng thông tấn Yonhap đưa tin, khi trình dự thảo ngân sách năm tài khóa mới lên Quốc hội, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết quân đội sẽ bổ sung các trang bị quân sự cho Bộ Tư lệnh Tác chiến Đặc biệt Lục quân, nhằm sớm chuẩn bị cho việc Hàn Quốc thu hồi quyền chỉ huy tác chiến thời chiến trong tương lai.

Theo dự thảo ngân sách Bộ Quốc phòng trình, ngân sách mua sắm trang thiết bị, vật tư hàng không cho Bộ Tư lệnh Tác chiến Đặc biệt vào khoảng 131,9 tỷ won, tăng khoảng 13 lần so với năm nay và năm ngoái.

Ngoài ra, số lượng vật tư phục vụ tác chiến thâm nhập của Bộ Tư lệnh Tác chiến Đặc biệt cũng sẽ tăng mạnh. Trong đó, trang thiết bị, vật tư trên không và dưới nước tổng cộng hơn 166 triệu món, tăng khoảng 16 lần so với năm nay và năm ngoái.

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