Môn Judo quy tụ 304 vận động viên tranh tài. Ảnh: LĐ Judo Việt Nam

Diễn ra từ ngày 15 đến 20-11, môn Judo quy tụ 304 vận động viên đến từ 16 tỉnh, thành, ngành trên cả nước, tranh tài ở 32 bộ huy chương. Đây là một trong những môn thể thao Olympic trọng điểm được tổ chức trước lễ khai mạc chính thức của Đại hội.

Các vận động viên thi đấu ở 18 hạng cân đối kháng cá nhân nam, nữ; 4 nội dung đối kháng đồng đội nam, nữ và 10 nội dung quyền Kata. Trong đó, các nội dung Kata gồm những bài quyền tiêu chuẩn quốc tế như: Nage no Kata, Ju no Kata, Kime no Kata, Katame no Kata và Kodokan Goshin Jutsu.

Đoàn Quân Đội giành ngôi Nhất toàn đoàn môn Judo tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X. Ảnh: LĐ Judo Việt Nam

Trên bảng xếp hạng chung cuộc, đoàn Quân Đội khẳng định ưu thế với 9 Huy chương vàng, 5 Huy chương bạc và 4 Huy chương đồng. Chủ nhà TP Hồ Chí Minh không bảo vệ được ngôi đầu như kỳ Đại hội trước, xếp thứ Nhì với 7 Huy chương vàng, 8 Huy chương bạc và 9 Huy chương đồng. Đoàn Cần Thơ đứng thứ Ba với 6 Huy chương vàng, 4 Huy chương bạc và 10 Huy chương đồng.

Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Ninh Bình (3 Huy chương vàng, 2 Huy chương bạc) và Đồng Tháp (2 Huy chương vàng, 2 Huy chương bạc, 9 Huy chương đồng).

Đánh giá về chất lượng chuyên môn và công tác tổ chức, ông Nguyễn Hữu An, Phụ trách Bộ môn Judo (Cục Thể dục thể thao Việt Nam), Tổng Thư ký Liên đoàn Judo Việt Nam cho biết, Đại hội năm nay được chuẩn bị chu đáo, từ cơ sở vật chất, thảm đấu đạt tiêu chuẩn quốc tế đến hệ thống trang thiết bị phục vụ thi đấu và công tác trọng tài.

Đặc biệt, có 47 trọng tài đạt chuẩn quốc gia tham gia điều hành, bảo đảm các trận đấu diễn ra chính xác, công bằng. Hệ thống camera chuyên dụng của Liên đoàn Judo Việt Nam cũng hỗ trợ hiệu quả việc xem xét các tình huống trên thảm đấu. Theo ông Nguyễn Hữu An, đây là một trong những kỳ Đại hội được tổ chức tốt nhất từ trước đến nay của môn Judo.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng- Chủ tịch Liên đoàn Judo Việt Nam (ở giữa, bên phải) trao thưởng cho các vận động viên. Ảnh: LĐ Judo Việt Nam

Về chuyên môn, kết quả thi đấu cơ bản phản ánh thực lực của các địa phương, đơn vị. Tuy nhiên, giải cũng chứng kiến không ít bất ngờ, cho thấy tính cạnh tranh quyết liệt của môn võ này.

Đáng chú ý, ở hạng cân 55kg nam, Nguyễn Hoàng Thành (Ninh Bình), đương kim vô địch Đại hội và từng giành Huy chương bạc SEA Games 33-2025, bất ngờ thất bại trước Nguyễn Văn Thanh (Quân Đội) trong trận chung kết, lỡ cơ hội bảo vệ ngôi vô địch.

Một cuộc so tài đáng chú ý khác diễn ra ở hạng cân dưới 44kg nữ. Nguyễn Thạch Hải Yến (Vĩnh Long) dẫn điểm trước Nguyễn Thanh Phú Quí (Quân Đội) trong phần lớn thời gian thi đấu, nhưng lại để đối thủ lật ngược tình thế chỉ 4 giây trước khi trận đấu kết thúc. Những diễn biến khó lường như vậy cũng tạo nên sức hấp dẫn riêng của Judo.

Không chỉ là cuộc đua tranh huy chương giữa các địa phương, Đại hội còn là dịp quan trọng để giới chuyên môn đánh giá lực lượng Judo Việt Nam trong năm 2026. Qua kết quả thi đấu, ban huấn luyện đội tuyển quốc gia có thêm cơ sở rà soát, tuyển chọn những vận động viên triển vọng, chuẩn bị lực lượng cho các giải đấu quốc tế năm 2027 và hướng tới mục tiêu Olympic 2028.