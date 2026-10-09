Quân đội Đức tăng cường năng lực tấn công tầm xa

Binh sỹ Đức tham gia một sự kiện ở Munich. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Quân đội Đức đang lên kế hoạch mua số lượng lớn tên lửa hành trình giá rẻ, có khả năng tấn công mục tiêu ở khoảng cách lên tới 1.500 km, nhằm tăng cường năng lực tấn công và gây quá tải cho hệ thống phòng không đối phương.

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, phát biểu tại một cuộc họp, Trung tướng Christian Freuding, Tư lệnh Lục quân Đức, cho biết các loại vũ khí này sẽ được triển khai với số lượng lớn nhằm áp đảo hệ thống phòng không của đối phương.

Đức dự định kết hợp các loại tên lửa giá rẻ này với những vũ khí mạnh hơn, được thiết kế để tấn công các mục tiêu có ý nghĩa chiến lược, trong đó có tên lửa hành trình Tomahawk do Mỹ sản xuất.

Theo ông Freuding, Lục quân Đức đang xem xét 2 hệ thống tên lửa hiện có trên thị trường thương mại. Tuy nhiên, cả 2 hệ thống này hiện chưa được phê duyệt để đưa vào trang bị cho lực lượng vũ trang Đức. Những lô hàng đầu tiên có thể được bàn giao từ năm 2027.

Trong khi đó, tập đoàn quốc phòng Mỹ Covenant đã khai trương cơ sở sản xuất tên lửa hành trình tại thành phố Leipzig của Đức hồi đầu tuần này. Doanh nghiệp đặt mục tiêu sản xuất 1.000 tên lửa Anthem trong năm 2027 và nâng sản lượng lên 5.000 tên lửa vào năm 2028.

Theo Covenant, mỗi tên lửa Anthem có giá chưa đến 1 triệu USD, trong khi các loại tên lửa hành trình thông thường có thể có giá lên tới vài triệu USD mỗi quả.

Việc hướng tới các loại tên lửa hành trình chi phí thấp, có khả năng sản xuất hàng loạt cho thấy Đức đang điều chỉnh tư duy tác chiến theo hướng kết hợp số lượng với sức mạnh hỏa lực, nhằm nâng cao khả năng xuyên thủng hệ thống phòng không và đáp ứng những yêu cầu mới đặt ra từ thực tiễn./.