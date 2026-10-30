Quân đội, công an góp hơn 77.000 ngày công xây trường học vùng biên Gia Lai

Góp sức đẩy nhanh tiến độ dự án

Theo Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai, dự án xây dựng 7 trường phổ thông nội trú liên cấp tại 7 xã biên giới (Ia Mơ, Ia Púch, Ia Pnôn, Ia Nan, Ia Dom, Ia Chia và Ia O) được đẩy nhanh tiến độ có sự góp sức rất lớn từ lực lượng Quân đội, Công an đóng chân trên địa bàn.

Theo đó, dự án 7 trường biên giới được triển khai có tổng mức đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng, quy mô 212 lớp, phục vụ 7.108 học sinh, trong đó có 3.670 học sinh nội trú và 3.438 học sinh bán trú.

Trong quá trình triển khai, dự án gặp nhiều khó khăn do địa bàn thi công rộng, xa trung tâm, thời tiết mưa kéo dài, thiếu hụt lao động tại chỗ trong khi khối lượng công việc lớn. Trước yêu cầu cấp bách về tiến độ, tỉnh đã huy động các đơn vị Quân đội, Công an hỗ trợ nhân lực, phối hợp với chủ đầu tư và nhà thầu tổ chức thi công.

Lực lượng Quân đội hỗ trợ xây trường biên giới tại Gia Lai.

Từ tháng 6 đến tháng 8/2026, quân số hỗ trợ trên công trường duy trì từ 509-819 cán bộ, chiến sĩ. Giai đoạn tháng 9 đến tháng 10/2026, các đơn vị tiếp tục bố trí 275 cán bộ, chiến sĩ tham gia hoàn thiện tại 5 điểm trường. Chiến dịch được triển khai theo phương châm "rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả", đồng thời xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc phát sinh để không làm gián đoạn thi công.

Qua triển khai chiến dịch, các lực lượng vũ trang đã đóng góp tổng cộng 77.028 ngày công lao động, góp phần bổ sung nhân lực, giảm áp lực cho các nhà thầu và đẩy nhanh tiến độ dự án.

Trong đó, Trung đoàn 38 (Sư đoàn 2, Quân khu 5) huy động 337 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia tại 3 điểm trường Ia Nan, Ia Pnôn và Ia Dom. Trung đoàn 1 (Sư đoàn 2, Quân khu 5) điều động 100 cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ tại Ia Chia và Ia O, đóng góp 5.588 ngày công.

Các đơn vị thuộc Quân đoàn 34, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh và Công an tỉnh Gia Lai cũng tích cực tham gia vận chuyển vật liệu, xây dựng, xây tô và hoàn thiện các hạng mục công trình.

8 tập thể và 30 cá nhân được khen thưởng

Đến ngày 30/10, toàn bộ 94/94 hạng mục công trình chính đã hoàn thành cất nóc, sản lượng xây lắp toàn dự án ước đạt 93,5% giá trị hợp đồng. Đáng chú ý, khối lớp học và nhà hiệu bộ tại cả 7 điểm trường đã được đưa vào vận hành ổn định, phục vụ năm học 2026-2027.

Ông Lâm Hải Giang, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai tặng bằng khen cho các đơn vị.

Điểm trường Ia Púch đã hoàn thành 100% khối lượng vào ngày 25/10. Các điểm trường còn lại đang tập trung nhân lực, thiết bị để hoàn thiện những hạng mục cuối cùng, phấn đấu hoàn thành trong tháng 11/2026. Việc bàn giao khu nội trú, nhà ăn dự kiến bắt đầu từ ngày 1/11.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lâm Hải Giang, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho biết, việc đầu tư xây dựng 7 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới không chỉ tạo dựng những công trình giáo dục mà còn là sự đầu tư cho tương lai con em đồng bào các dân tộc, góp phần thu hẹp khoảng cách về điều kiện học tập giữa vùng biên giới với các địa bàn khác.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai biểu dương và cảm ơn sự hỗ trợ trách nhiệm, hiệu quả của các đơn vị Quân đội, Công an; đồng thời đánh giá hơn 77.000 ngày công là minh chứng sinh động cho truyền thống đoàn kết quân - dân và phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ.

Phó chủ tịch UBND tỉnh đề nghị chủ đầu tư, nhà thầu và các đơn vị liên quan tiếp tục tập trung hoàn thiện khu nội trú, nhà ăn, hệ thống cấp thoát nước, điện, phòng cháy chữa cháy và các điều kiện bảo đảm an toàn cho học sinh. Quá trình thi công phải gắn tiến độ với kiểm soát chất lượng, nghiệm thu, bàn giao đúng quy định.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai tặng bằng khen cho 8 tập thể và 30 cá nhân thuộc các đơn vị lực lượng vũ trang có thành tích tiêu biểu trong hỗ trợ thi công dự án. UBND tỉnh và đại diện các nhà thầu cũng trao quà tri ân cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tham gia lao động trên công trường.

Dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS tại 7 xã biên giới được triển khai tại các xã Ia Mơ, Ia Púch, Ia Pnôn, Ia Nan, Ia Dom, Ia Chía và Ia O, với tổng mức đầu tư hơn 1.516 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương và địa phương. Những công trình giáo dục này có ý nghĩa đặc biệt đối với việc nâng cao chất lượng giáo dục vùng biên giới, tạo điều kiện học tập, sinh hoạt cho học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số ở những địa bàn còn nhiều khó khăn.