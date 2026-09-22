Quân đội chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ

Thực hiện Công điện số 66/CĐ-TTg ngày 21/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ; Bộ Quốc phòng yêu cầu Bộ Tổng Tham mưu chỉ đạo các đơn vị duy trì nghiêm chế độ ứng trực, hoạt động tổng đài 112, nắm chắc tình hình thời tiết, khí tượng, thủy văn; khi có tình huống, sự cố phức tạp xảy ra, tổ chức kíp trực tăng cường; điều động lực lượng, phương tiện xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống xảy ra và thực hiện chế độ báo cáo đúng quy định; bảo đảm an toàn cho lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ.

Các Tổng cục: Hậu cần - Kỹ thuật, Công nghiệp Quốc phòng, Tổng cục II, theo chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo các đơn vị thuộc quyền rà soát, kiểm tra các kế hoạch, phương án ứng phó, bảo đảm an toàn doanh trại, kho tàng; chủ động phối hợp các cơ quan liên quan, xuất cấp và vận chuyển kịp thời vật tư, nhu yếu phẩm giúp đỡ các địa phương khắc phục hậu quả mưa, lũ; chỉ đạo Cục Quân y phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức vệ sinh, phòng dịch, phun khử khuẩn, khám chữa bệnh, cấp phát thuốc cho nhân dân các tỉnh bị ảnh hưởng do mưa lũ gây ra.

Dầm mình trong nước, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa hỗ trợ người dân di chuyển tài sản, vật nuôi đến nơi an toàn (ảnh: BĐBP Thanh Hóa).

Các Quân khu 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 chỉ đạo các đơn vị thuộc quyền rà soát, kiểm tra các kế hoạch, phương án ứng phó, bảo đảm an toàn doanh trại, kho tàng. Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh, thành phố chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương kiểm tra, rà soát các kế hoạch, phương án ứng phó phù hợp với thực tế; phối hợp với các sở, ban, ngành rà soát, xác định khu vực trọng điểm thiên tai, các khu vực nguy cơ xảy ra lũ quét, ngập lụt, chia cắt, sạt lở đất đá, tuyến đê, kè, hồ, đập xung yếu; triển khai lực lượng, phương tiện lót sẵn ở các khu vực trọng điểm thiên tai; chủ động sơ tán những hộ dân ở khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn, không để xảy ra thiệt hại về người do bất cẩn, chủ quan; giúp chính quyền và nhân dân địa phương ứng phó, khắc phục hậu quả và tìm kiếm cứu nạn.

Bộ Quốc phòng yêu cầu Quân đoàn 12, Quân đoàn 34, Quân chủng Hải quân, Cảnh sát biển Việt Nam, Bộ đội Biên phòng, Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa và các Binh chủng, Binh đoàn chỉ đạo các đơn vị thuộc quyền rà soát, kiểm tra các kế hoạch, phương án ứng phó, bảo đảm an toàn doanh trại, kho tàng; phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương nơi đóng quân và nơi thực hiện nhiệm vụ, chủ động triển khai lực lượng, phương tiện tham gia ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn, kịp thời báo cáo theo quy định; triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh, bảo đảm vệ sinh môi trường, bảo đảm sức khỏe cho bộ đội khi đi làm nhiệm vụ.

Đồn Biên phòng Hoằng Trường (Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa) phối hợp với ngư dân tổ chức tiếp cận, hỗ trợ đưa các bè mảng bị trôi dạt vào khu vực an toàn (ảnh: BĐBP Thanh Hóa).

Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương, kiểm tra, rà soát các kế hoạch, phương án ứng phó phù hợp với thực tế; phối hợp với các sở, ban, ngành rà soát, xác định khu vực trọng điểm thiên tai, các khu vực nguy cơ xảy ra lũ quét, ngập lụt, chia cắt, sạt lở đất đá, tuyến đê, kè, hồ, đập xung yếu; triển khai lực lượng, phương tiện ém lót sẵn ở các khu vực trọng điểm thiên tai; chủ động sơ tán những hộ dân ở khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn, giúp chính quyền và nhân dân địa phương ứng phó, khắc phục hậu quả và tìm kiếm cứu nạn.

Quân chủng Phòng không - Không quân, Binh đoàn 18 kiểm tra, rà soát kế hoạch, tổ chức lực lượng, phương tiện sẵn sàng thực hiện bay tìm kiếm cứu nạn, vận chuyển nhu yếu phẩm khi có lệnh của Bộ. Binh chủng Thông tin Liên lạc, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội sẵn sàng huy động lực lượng, vật tư, trang thiết bị bảo đảm cung cấp viễn thông tại các khu vực bị ảnh hưởng do mưa lũ, sạt lở đất, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt; đồng thời cần có giải pháp khắc phục tình trạng mất sóng viễn thông khi xảy ra thiên tai.

Bộ Quốc phòng lưu ý Cục Phương tiện không người lái chủ trì, phối hợp với các Quân khu huy động thiết bị bay không người lái hỗ trợ địa phương khảo sát các khu vực xung yếu để kịp thời phát hiện vết nứt, khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ quét nhằm cảnh báo sớm và có biện pháp phòng ngừa, di dời dân cư đảm bảo an toàn; chủ động bố trí lực lượng, phương tiện tại các địa bàn trọng điểm có nguy cơ bị ngập sâu, chia cắt để sẵn sàng hỗ trợ sơ tán, di dời dân cư, cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu của địa phương.