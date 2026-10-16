Quân đội ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia tăng cường hiệp đồng, chủ động ứng phó thiên tai, thảm họa

Huấn luyện viên và chó nghiệp vụ Trường Trung cấp 24 Biên phòng phối hợp với lực lượng cứu hộ của hai nước Lào và Campuchia tìm kiếm nạn nhân trong đống đổ nát của công trình sập đổ tại Diễn tập chung về phòng thủ dân sự giữa quân đội ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia. Ảnh: Quang Thanh

Hiệp đồng chặt chẽ, củng cố tình hữu nghị

Diễn tập do Bộ Quốc phòng Việt Nam tổ chức với sự tham dự của các đồng chí: Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam; Đại tướng Khamliang Outhakaysone, Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào; Đại tướng Tea Seiha, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia; Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và Đại sứ Lào, Campuchia tại Việt Nam. Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng dự khán diễn tập.

Cuộc diễn tập cụ thể hóa thỏa thuận của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ba nước năm 2019 và kế hoạch hợp tác quốc phòng năm 2026. Việc luân phiên tổ chức diễn tập giúp quân đội ba nước trao đổi kinh nghiệm, nâng cao khả năng hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa và củng cố quan hệ hữu nghị, hợp tác quốc phòng.

Phát biểu khai mạc diễn tập, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh và thảm họa môi trường đang đặt ra những thách thức ngày càng lớn. Nâng cao năng lực phòng thủ dân sự vừa đáp ứng yêu cầu cấp bách của mỗi nước, vừa đóng góp vào an ninh chung của khu vực. Cuộc diễn tập thể hiện cam kết phối hợp xử lý các vấn đề an ninh phi truyền thống vì mục tiêu “bảo vệ tính mạng, tài sản và cuộc sống bình yên của nhân dân mỗi nước”.

Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu: “Ban Chỉ đạo điều hành chặt chẽ, đúng kế hoạch, xử lý linh hoạt các tình huống phát sinh, bảo đảm sát thực tế. Các lực lượng phải nêu cao trách nhiệm, kỷ luật, chủ động hiệp đồng, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và trang bị. Sau diễn tập, quân đội mỗi nước cần rút kinh nghiệm, hoàn thiện phương án ứng phó; qua hoạt động chung tiếp tục tăng cường hiểu biết, tình đoàn kết giữa quân đội và nhân dân ba nước”.

Với hơn 2.200 người cùng hàng trăm phương tiện, trang thiết bị, diễn tập được tổ chức qua hai giai đoạn chính. Ở giai đoạn chuẩn bị, các lực lượng thiết lập sở chỉ huy liên hợp, giao nhiệm vụ, tổ chức hiệp đồng. Giai đoạn thực hành gồm ứng cứu khẩn cấp nhân dân vùng ngập lụt và triển khai bệnh viện dã chiến; ứng cứu sập đổ công trình; ứng phó sự cố rò rỉ, phát tán hóa chất nguy hiểm.

Trong tình huống ngập lụt, các lực lượng sử dụng xuồng tiếp cận khu vực người dân bị cô lập, phối hợp với trực thăng thực hiện cứu nạn. Nhân viên cứu hộ sử dụng thiết bị tời đưa người bị nạn lên máy bay; lực lượng quân y tổ chức tiếp nhận, cấp cứu. Tại khu vực công trình sập đổ, công binh phối hợp với đội chó nghiệp vụ tìm kiếm nạn nhân. Với sự cố hóa chất, lực lượng chuyên ngành sử dụng trang bị phòng độc tiếp cận, đưa nạn nhân ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Các tình huống liên hoàn đòi hỏi các lực lượng thống nhất thông tin, phương án cơ động, tìm kiếm và cứu chữa. Hiệp đồng trên thao trường giúp mỗi bộ phận hiểu rõ nhiệm vụ của đơn vị bạn, rèn luyện khả năng phối hợp để xử trí những tình huống phức tạp.

Hoàn thành chương trình đúng kế hoạch, bảo đảm an toàn tuyệt đối, cuộc diễn tập khẳng định ý nghĩa của hợp tác quốc phòng trong ứng phó thách thức chung. Quá trình cùng chuẩn bị, thực hành nhiệm vụ góp phần bồi đắp sự tin cậy, tình đoàn kết giữa quân đội ba nước.

Lực lượng cứu hộ hỗ trợ người dân sơ tán khỏi vùng ngập lụt, đưa người bị nạn đến trạm quân y dã chiến để cứu chữa. Ảnh: Thư Trung

Phát huy năng lực tìm kiếm cứu nạn của Bộ đội Biên phòng

Trong đội hình diễn tập, lực lượng Bộ đội Biên phòng có sự tham gia của Trường Trung cấp 24 Biên phòng với 20 cán bộ, huấn luyện viên, nhân viên chuyên môn và 6 chó nghiệp vụ tìm kiếm cứu nạn, do Thượng tá Hoàng Ngọc Sáng, Phó Hiệu trưởng chỉ huy. Lực lượng này đảm nhiệm tìm kiếm nạn nhân trong tình huống công trình sập đổ, phối hợp với các đơn vị cứu hộ Lào, Campuchia.

Nhà trường quán triệt chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, lựa chọn huấn luyện viên và chó nghiệp vụ có kinh nghiệm, xây dựng kế hoạch, kịch bản, chuẩn bị phương tiện, trang bị. Từ ngày 18 đến 29/9, lực lượng tham gia được huấn luyện theo nội dung tình huống tại nhà trường. Sau đó, lực lượng, phương tiện tham gia diễn tập của nhà trường cơ động đến thao trường Lữ đoàn 249, tiếp tục luyện tập, hợp luyện, tham gia sơ duyệt, tổng duyệt để thống nhất hành động với các lực lượng.

Công tác chuẩn bị gắn với khảo sát thực địa, Trường Trung cấp 24 Biên phòng phối hợp với Tiểu đoàn 93, Binh chủng Công binh xây dựng thao trường, thống nhất vị trí bố trí nạn nhân giả định, giúp huấn luyện viên và chó nghiệp vụ làm quen với địa hình, điều kiện thực hiện nhiệm vụ.

Tình huống đặt ra là mưa lớn, lũ quét làm nhiều công trình bị hư hại, một tòa nhà sập đổ, còn nạn nhân mắc kẹt trong đống đổ nát. Lực lượng của nhà trường tổ chức thành ba tổ tìm kiếm, phân công khu vực cụ thể. Huấn luyện viên điều khiển chó nghiệp vụ tiếp cận những vị trí nghi vấn, theo dõi phản ứng để xác định nguồn hơi người.

Khi chó nghiệp vụ phát hiện nguồn hơi, huấn luyện viên báo cáo, đánh dấu vị trí theo lệnh chỉ huy và tiếp tục tìm kiếm. Kịch bản cũng dự kiến kiểm tra chéo bằng huấn luyện viên, chó nghiệp vụ khác để tăng độ chính xác. Kết quả tìm kiếm được chuyển cho các lực lượng phối hợp khoan, cắt, tiếp cận, sơ cứu và bàn giao nạn nhân. Mỗi khâu được thực hiện đúng trình tự, gắn với yêu cầu an toàn tại hiện trường.

Thượng tá Hoàng Ngọc Sáng nhấn mạnh: “Quá trình này đòi hỏi sự kiên trì, tình yêu nghề cùng những phương pháp huấn luyện của người chỉ huy. Sự gắn kết giữa huấn luyện viên và chó nghiệp vụ là yếu tố quan trọng. Người huấn luyện phải có bản lĩnh, thực hiện động tác chính xác để bảo đảm an toàn. Đây là nền tảng để điều khiển chó nghiệp vụ thực hiện nhiệm vụ trong những điều kiện phức tạp”.

Trong diễn tập, năng lực phát hiện nguồn hơi của chó nghiệp vụ được kết hợp với kỹ thuật cứu hộ của công binh và khả năng cứu chữa của quân y. Xác định đúng vị trí nạn nhân giúp định hướng hoạt động tiếp cận, tìm kiếm, nối tiếp các khâu cứu nạn. Qua đó, Trường Trung cấp 24 Biên phòng kiểm nghiệm chất lượng huấn luyện và nâng cao khả năng hiệp đồng khi thực hiện nhiệm vụ đột xuất.

Lực lượng của Trường Trung cấp 24 Biên phòng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, phương tiện, trang bị và chó nghiệp vụ, góp phần vào thành công chung của cuộc diễn tập. Kinh nghiệm hiệp đồng trên thao trường giúp Bộ đội Biên phòng tiếp tục nâng cao năng lực tìm kiếm cứu nạn, đóng góp thiết thực vào hợp tác giữa quân đội ba nước vì sự an toàn của nhân dân.