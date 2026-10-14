Quân đội ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia diễn tập chung về phòng thủ dân sự

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam, Lào, Campuchia đến theo dõi buổi diễn tập. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Thực hiện Thỏa thuận của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia tại Hội nghị cấp Bộ trưởng năm 2019, Kế hoạch hợp tác Quốc phòng năm 2026 giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam-Lào và Việt Nam-Campuchia, sáng 14/10, tại Lữ đoàn 249, Binh chủng Công binh (Hà Nội), Bộ Quốc phòng Việt Nam tổ chức diễn tập chung về phòng thủ dân sự giữa Quân đội 3 nước Việt Nam-Lào-Campuchia năm 2026.

Dự, chỉ đạo Diễn tập có: Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam; Đại tướng Khamliang Outhakaysone, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào và Đại tướng Tea Seiha, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia.

Với đề mục: “Lực lượng phòng thủ dân sự Quân đội ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia phối hợp ứng phó, khắc phục hậu quả siêu bão,” cuộc diễn tập nhằm nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy, hiệp đồng giữa Quân đội 3 nước trong cứu trợ thảm họa, thiên tai.

Qua đó, góp phần tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phòng thủ dân sự; củng cố phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết, sự hợp tác toàn diện của Quân đội ba nước, giữ vững an ninh chính trị, xây dựng khu vực hòa bình, hữu nghị hợp tác và phát triển.

Trực thăng của Quân chủng Phòng không-Không quân tham gia diễn tập cứu nạn nhân dân vùng lũ lụt. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Các đơn vị của Quân đội nhân dân Việt Nam (Binh chủng Công binh; Binh chủng Hoá học; Binh chủng Thông tin liên lạc; Quân chủng Phòng không- Không quân; Cục Quân y, Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật; Bộ đội Biên phòng); Quân đội Nhân dân Lào và Quân đội Hoàng gia Campuchia, trực tiếp tham gia các tình huống diễn tập.

Phát biểu khai mạc, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh hiện nay, thế giới và khu vực đang đối mặt với nhiều thách thức ngày càng lớn. Biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh và các sự cố, thảm họa môi trường, vấn đề an ninh phi truyền thống đã trở thành mối quan tâm chung của toàn cầu. Việc tăng cường năng lực phòng thủ dân sự không chỉ là nhiệm vụ cấp bách, mà còn là sự đóng góp quan trọng vào an ninh chung của khu vực của mỗi nước Việt Nam, Lào, Campuchia.

Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định cuộc diễn tập chung lần này là sự tiếp nối truyền thống tốt đẹp, là minh chứng sinh động, khẳng định cam kết mạnh mẽ của Quân đội ba nước trong việc sẵn sàng phối hợp xử lý những vấn đề về an ninh phi truyền thống trong khu vực, bảo vệ tính mạng, tài sản và cuộc sống bình yên của nhân dân mỗi nước.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam cho rằng đây là cơ hội quý báu để Quân đội ba nước cùng nhau trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao khả năng phối hợp, hiệp đồng ứng phó với các tình huống khẩn cấp, sự cố, thảm họa xuyên biên giới.

Để cuộc diễn tập đạt mục đích, yêu cầu đề ra, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị Ban Chỉ đạo, cơ quan Ban Chỉ đạo quán triệt sâu sắc mục đích, ý nghĩa, yêu cầu của cuộc diễn tập, tổ chức điều hành chặt chẽ, đúng ý định, kế hoạch; xử lý linh hoạt các tình huống, nhất là các tình huống phát sinh, bảo đảm diễn tập sát thực tế, phù hợp với tình hình hiện nay.

Các Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng 3 nước Việt Nam-Lào-Campuchia tặng quà các đơn vị tham gia diễn tập thành công. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Các lực lượng tham gia diễn tập nêu cao tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, chủ động hiệp đồng chặt chẽ để hoàn thành xuất sắc từng vấn đề huấn luyện; thực hiện các nội dung diễn tập theo đúng ý định, điều hành của Ban Chỉ đạo, cơ quan Ban Chỉ đạo; đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí, trang bị

Đại tướng Phan Văn Giang lưu ý lực lượng phục vụ thực hiện tốt công tác bảo đảm cho diễn tập, nhất là việc bảo đảm thao trường, bãi tập, thông tin liên lạc, cơ yếu và hậu cần, kỹ thuật cho các lực lượng thực binh.

Bên cạnh đó, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị, thông qua diễn tập, quân đội mỗi nước tổ chức rút kinh nghiệm, đề ra những bài học, giải pháp nâng cao năng lực tổ chức chỉ huy và thực hành ứng phó với các tình huống; tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, hoàn chỉnh các phương án, kế hoạch ứng phó phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của quân đội mỗi nước.

Các lực lượng tham gia diễn tập thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, xem đây là cơ hội để giao lưu, hiểu biết sâu sắc hơn về nét đẹp văn hóa và con người của ba quốc gia, góp phần tô thắm thêm tình hữu nghị giữa Quân đội và nhân dân ba nước.

Diễn tập chia thành 2 giai đoạn chính. Giai đoạn 1: Tổ chức chuẩn bị ứng phó thảm hoạ siêu bão với 2 vấn đề huấn luyện: thiết lập Sở Chỉ huy liên hợp; giao nhiệm vụ, tổ chức hiệp đồng. Giai đoạn 2: Thực hành ứng phó thảm hoạ siêu bão, gồm 3 vấn đề huấn luyện: ứng cứu khẩn cấp nhân dân vùng ngập lụt và triển khai Bệnh viện dã chiến; ứng cứu sập đổ công trình; ứng phó sự cố rò rỉ, phát tán hóa chất nguy hiểm.

Trong giai đoạn 1, quân đội ba nước thiết lập Sở Chỉ huy liên hợp, giao nhiệm vụ và tổ chức hiệp đồng, thống nhất phương án ứng phó với thảm họa siêu bão giả định. Sự phối hợp được triển khai trong một cơ chế chỉ huy chung với sự tham gia trực tiếp của lực lượng quân đội ba nước, qua đó nâng cao khả năng phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm và sẵn sàng hỗ trợ nhau khi xảy ra những tình huống khẩn cấp.

Ở giai đoạn thực binh, các lực lượng phối hợp ứng cứu người dân vùng ngập lụt, triển khai Bệnh viện dã chiến, cứu hộ tại công trình sập đổ và ứng phó sự cố rò rỉ, phát tán hóa chất nguy hiểm. Mỗi nội dung diễn tập đều đặt ra yêu cầu hiệp đồng chặt chẽ, phối hợp thống nhất giữa các lực lượng, phương tiện và chuyên ngành của quân đội ba nước. Những phương án phối hợp được kiểm nghiệm trong điều kiện sát thực tế, tạo cơ sở để quân đội mỗi nước tiếp tục rút kinh nghiệm, hoàn thiện năng lực tổ chức chỉ huy và ứng phó với các tình huống thảm họa.

Trên cương vị nước chủ trì, Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với Lào và Campuchia tổ chức cuộc diễn tập nghiêm túc, thiết thực, an toàn, đạt mục đích, yêu cầu đề ra.

Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và tin cậy lẫn nhau, quân đội ba nước tiếp tục nâng cao năng lực, phối hợp hiệu quả trong ứng phó với các sự cố, thiên tai, thảm hoạ, đồng thời làm sâu sắc hơn tình hữu nghị Việt Nam-Lào-Campuchia./.