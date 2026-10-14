Quân đội ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia bắt đầu diễn tập chung về phòng thủ dân sự

Dự diễn tập có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam; Đại tướng Khamliang Outhakaysone, Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Tea Seiha, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia; Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu, Thủ trưởng Tổng cục Chính trị; Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh; Đại sứ Campuchia tại Việt Nam Touch Sopharath...

Đại tướng Phan Văn Giang, Đại tướng Khamliang Outhakaysone và Đại tướng Tea Seiha dự Diễn tập.

Các đại biểu dự Diễn tập.

Trước những tác động ngày càng phức tạp của sự cố thiên tai, thảm họa, công tác phòng thủ dân sự có vai trò quan trọng trong bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, giữ gìn cuộc sống bình yên và bảo đảm sự phát triển ổn định của mỗi quốc gia.

Nhận thức sâu sắc vấn đề đó, năm 2019, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia đã ký thỏa thuận, trong đó xác định hàng năm, Quân đội ba nước luân phiên chủ trì tổ chức diễn tập chung về phòng thủ dân sự, nhằm tăng cường hợp tác trong lĩnh vực ứng phó sự cố, thiên tai, thảm họa.

Diễn tập chung về phòng thủ dân sự giữa Quân đội ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia năm 2026 là hoạt động có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Thông qua diễn tập nhằm củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết, hợp tác toàn diện giữa Quân đội và nhân dân ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia, góp phần giữ vững an ninh chính trị, xây dựng khu vực hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển; nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy, khả năng hiệp đồng giữa lực lượng Quân đội ba nước trong hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa tại khu vực và trên thế giới trong tương lai.

Báo Quân đội nhân dân sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về Diễn tập.