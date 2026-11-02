Quân đoàn 34 tổ chức thực binh bắn đạn thật tại Gia Lai

Đây là nội dung thuộc cuộc diễn tập Chỉ huy - cơ quan 1 bên, 2 cấp ngoài thực địa do Quân đoàn 34 tổ chức cho Sư đoàn Bộ binh 10 có Trung đoàn 24 và Trung đoàn 28 thực binh bắn đạn hơi và bắn đạn thật năm 2026.

Các đồng chí lãnh đạo Quân đoàn 34 và tỉnh Gia Lai theo dõi nội dung thực binh bắn đạn thật. Ảnh: Hồng Phúc

Dự và chỉ đạo diễn tập có các đồng chí: Trung tướng Đào Tuấn Anh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân đoàn 34; Thiếu tướng Trần Minh Trọng - Chính ủy Quân đoàn 34; Thiếu tướng Trần Công Đức - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân đoàn 34, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập.

Tham quan diễn tập, về phía tỉnh Gia Lai có các đồng chí: Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Các lực lượng sử dụng hỏa lực đánh chiếm cửa mở, tạo điều kiện cho bộ binh tiến công vào trận địa đánh địch. Ảnh: Hồng Phúc

Nội dung thực binh bắn đạn thật có sự hiệp đồng giữa các lực lượng của Sư đoàn Bộ binh 10, Lữ đoàn Pháo binh 40, Lữ đoàn Pháo phòng không 234, Lữ đoàn Tăng 273 và Sư đoàn Không quân 372 (Quân chủng Phòng không - Không quân).

Trong quá trình thực binh, các lực lượng phối hợp chặt chẽ, vận dụng linh hoạt chiến thuật, phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng, binh chủng; tổ chức tiến công, tiêu diệt các mục tiêu theo phương án diễn tập. Kết quả, các mục tiêu đều bị tiêu diệt, cuộc thực binh bắn đạn thật bảo đảm an toàn về người và vũ khí, trang bị.

Trung tướng Đào Tuấn Anh - Tư lệnh Quân đoàn 34 (giữa) động viên, chúc mừng các lực lượng hoàn thành nhiệm vụ thực binh bắn đạn thật. Ảnh: Hồng Phúc

Phát biểu nhận xét sau diễn tập, Trung tướng Đào Tuấn Anh - Tư lệnh Quân đoàn 34 đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực, quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ các đơn vị. Mặc dù điều kiện thời tiết không thuận lợi, có mưa, song các lực lượng đã khắc phục khó khăn, tổ chức hiệp đồng chặt chẽ, hoàn thành nội dung thực binh theo kế hoạch.

Tư lệnh Quân đoàn 34 yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc rút kinh nghiệm, tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ chỉ huy, khả năng hiệp đồng quân, binh chủng và sức mạnh tổng hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu trong tình hình mới.

Dịp này, lãnh đạo Quân đoàn 34 và tỉnh Gia Lai đã thăm, động viên, tặng quà các lực lượng tham gia thực binh bắn đạn thật, ghi nhận tinh thần nỗ lực, quyết tâm khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ diễn tập.