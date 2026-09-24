Quân đoàn 34 tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị

Hội nghị được kết nối từ điểm cầu trung tâm với 12 điểm cầu trong toàn Quân đoàn 34, tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên ở các cơ quan, đơn vị trực thuộc tham gia học tập.

Thiếu tướng Nguyễn Trần Long, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó chính ủy Quân đoàn 34, chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghiên cứu, học tập 6 chuyên đề gồm những nội dung cốt lõi, điểm mới, trọng tâm của các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị.

Hội nghị nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững những quan điểm, chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp được xác định trong các nghị quyết, chỉ thị; đồng thời liên hệ sát với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị và trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên.

Điểm cầu trung tâm.

Trên cơ sở đó, các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục cụ thể hóa bằng chương trình, kế hoạch thực hiện phù hợp với tình hình thực tiễn, bảo đảm nghị quyết, chỉ thị của Đảng được triển khai nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả.

Hội nghị cũng là dịp thống nhất nhận thức và hành động trong toàn Quân đoàn, tạo chuyển biến tích cực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đoàn vững mạnh, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.