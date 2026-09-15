Quân đoàn 34 rút kinh nghiệm công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Thời gian qua, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân đoàn 34 đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương và nhân dân trong thu thập, xác minh thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ. Các cơ quan, đơn vị đã tổ chức khảo sát, rà soát địa bàn, xây dựng kế hoạch và triển khai lực lượng tìm kiếm tại những khu vực có thông tin liên quan đến nơi hy sinh, an táng của liệt sĩ.

Thiếu tướng Nguyễn Trần Long, Phó chính ủy Quân đoàn 34 phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá kết quả đạt được; phân tích những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Trong đó, việc thu thập, xác minh nguồn tin về liệt sĩ và mộ liệt sĩ còn gặp nhiều khó khăn do thời gian chiến tranh đã lâu, địa hình, địa vật có nhiều thay đổi; nhân chứng lịch sử ngày càng ít. Công tác phối hợp, cung cấp và xử lý thông tin ở một số địa bàn có lúc chưa thật sự đồng bộ.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Trần Long, Phó chính ủy Quân đoàn 34 ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được trong tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thời gian qua. Đồng thời, yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân và nhân dân cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; tăng cường rà soát, xác minh, kết luận thông tin theo đúng quy định; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng liên quan trong khảo sát, tìm kiếm, quy tập.

Toàn cảnh hội nghị.

Các cơ quan, đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động khắc phục khó khăn, bảo đảm tốt lực lượng, phương tiện, cơ sở vật chất phục vụ nhiệm vụ; thực hiện nghiêm các quy định trong quá trình tìm kiếm, quy tập và bàn giao hài cốt liệt sĩ. Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thể hiện sâu sắc đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, góp phần tri ân những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân liệt sĩ và nhân dân.