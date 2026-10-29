Quân đoàn 34 quy tập được 1 bộ hài cốt liệt sĩ tại xã Dục Nông, tỉnh Quảng Ngãi

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Quyết, vào ngày 21-10, trong quá trình làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, Đội quy tập mộ liệt sĩ Cục Chính trị (Quân đoàn 34) đã phát hiện và cất bốc 1 bộ HCLS tại khu vực lô cao su thuộc địa bàn thôn Đắk Seang (xã Dục Nông, tỉnh Quảng Ngãi).

Các di vật được Đội quy tập mộ liệt sĩ Cục Chính trị (Quân đoàn 34) tìm thấy trong mộ liệt sĩ tại xã Dục Nông, tỉnh Quảng Ngãi.

Cùng với hài cốt, Đội quy tập mộ liệt sĩ đã thu thập được nhiều di vật bị phân hủy, biến dạng theo thời gian, bao gồm: Vải dù, dây dù và dây thông tin; 2 viên pin; 1 lốc pin dùng cho máy thông tin; 1 lọ thuốc; 1 lọ dầu; 1 khóa thắt lưng và 3 vỏ đạn AK.

Ngày 27-10, Đội quy tập mộ liệt sĩ Cục Chính trị (Quân đoàn 34) đã chính thức bàn giao HCLS cho UBND xã Dục Nông. Do địa bàn xã Dục Nông chưa có nghĩa trang liệt sĩ, chính quyền địa phương sẽ phối hợp với xã Bờ Y (tỉnh Quảng Ngãi) tổ chức Lễ truy điệu và an táng HCLS tại Nghĩa trang Liệt sĩ Ngọc Hồi trong thời gian tới.